Bartek Ingredients fait l'acquisition d'un nouveau réacteur d'anhydride maléique à la pointe de la technologie





Dans la foulée de l'expansion réussie de sa capacité de finition d'acide malique et fumarique, en début d'année, Bartek Ingredients a annoncé sa décision d'acquérir un réacteur de 22 000 tonnes métriques par an, auprès de MAN Energy Solutions, à Deggendorf en Allemagne.

Le réacteur élargira la capacité en anhydride maléique, de la société, en prévision de la croissance à long terme, attendue pour le marché mondial des acidulants. Cela intègre encore davantage la production de matières premières en amont, de Bartek, avec sa capacité de finition en aval.

« Le nouveau réacteur constituera un atout précieux pour le marché nord-américain, lequel, selon les prévisions, devra nécessiter une capacité supplémentaire d'ici 2023 », a déclaré le PDG de Bartek, John Burrows. « Bartek est résolu à faire office de chef de file sur le marché mondial des acides malique et fumarique de qualité alimentaire, et le fait de nous assurer que nos clients seront approvisionnés pour les années à venir est un élément essentiel de notre stratégie à long terme. »

Bartek prévoit la livraison de ce nouveau réacteur pour le T4 2020 avec la capacité d'être en ligne dès le T2 2021.

« Cette décision d'investissement par le conseil d'administration de Bartek soutient la stratégie de la société, d'investir en anticipant la demande du marché, et renforce son objectif d'exploiter une opération de fabrication parmi les meilleures de sa catégorie », a commenté Matt Chapman, partenaire de la société parente de Bartek, TorQuest Partners.

À propos de Bartek Ingredients

Fondé en 1969, Bartek Ingredients Inc. est l'un des principaux producteurs d'acide malique, d'acide fumarique et d'anhydride maléique. Basé à Stoney Creek, dans l'Ontario, au Canada, Bartek emploie 120 personnes dans ses deux sites de production situés dans le sud de l'Ontario. Les installations de Bartek sont enregistrées selon la norme ISO 9001:2015. Détenant également la certification BRC relative à la Norme mondiale pour la sécurité alimentaire, Bartek distribue ses produits dans plus de 40 pays de par le monde. Pour de plus amples renseignements sur Bartek, veuillez consulter le site bartek.ca/.

À propos de TorQuest Partners

Fondé en 2002, TorQuest Partners est un gestionnaire de fonds d'investissement, basé au Canada. Avec plus de 2 milliards CAD de capitaux propres sous gestion, TorQuest investit dans des entreprises du marché intermédiaire et collabore étroitement avec la direction pour créer de la valeur. Pour en savoir plus sur TorQuest Partners, consultez le site torquest.com/.

