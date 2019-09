Route de la soie de Xinhua : Beijing accueille le salon de l'alimentation créative « Liuyang Steamed Cuisine »





BEIJING, 3 septembre 2019 /CNW/ - Le salon de l'alimentation créative « Liuyang Steamed Cuisine » (la cuisine à la vapeur de Liuyang) s'est tenu récemment à Beijing, au Centre de la jeunesse chinoise pour le changement international, attirant un public composé notamment de ressortissants de plus de 30 pays, dont la France, les États-Unis, l'Italie et la Colombie.

« Nous avons là de l'huile de camélia, des fèves brune locales fermentées (liuyang), de la poudre de chili et de la viande conservée localement », dit-elle. Après une présentation usuelle faite par un membre du personnel, Lydia Taghzouit, qui vient d'Algérie, a commencé à préparer le plat : la liuyang cuite à la vapeur.

Et lorsque la saveur parfumée s'est mise à s'échapper de la marmite à vapeur à côté d'elle, elle s'est exclamée : « Quel goût merveilleux! »

« Je connais la chanson Liuyang River, sa mélodie, et j'adore les feux d'artifice de la Chine. Je n'arrive pas à croire qu'il existe une alimentation aussi intéressante dans ce pays magique, et c'est très simple à cuisiner », se réjouissait Andres Mora, originaire de Colombie. « Je veux y aller en essayer encore et j'achèterai du matériel à partager avec mes amis. »

Au cours du salon, 20 plats inventifs, cuits à la vapeur, en quatre séries, ont été préparés et disposés à la table à manger.

Gao Zhi, chef du Comité de gestion du Parc industriel culturel de Liuyang, a commenté : « Les habitants de Liuyang préservent la saveur originale des aliments de la manière la plus simple et la plus saine. Cette approche n'est pas seulement un mode de cuisson, elle exprime aussi une attitude de vie et de sagesse. »

Reprenant son propos, Gao a dit : « En alliant la créativité culturelle aux cuisines traditionnelles à la vapeur, nous voulons faire découvrir le manger Liuyang à un public plus large, et nous espérons que le salon d'aujourd'hui peut contribuer à promouvoir à l'échelle internationale la cuisine chinoise. »

Actuellement, la valeur annuelle de la cuisine à la vapeur Liuyang se chiffre à 22 milliards de yuans.

Le salon de l'alimentation « Liuyang Creative Steamed Cuisine », chapeauté conjointement par le Département de formation Route et Ceinture de l'Université internationale de la jeunesse et le Centre d'éducation internationale chinoise de Beijing, a été organisé par le Comité de gestion du Parc industriel culturel de Liuyang.

