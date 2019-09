La modernisation des infrastructures aéroportuaires à Mirabel permettra de renforcer la position de Montréal comme hub du transport et de la logistique





MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce faite ce matin par l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, de l'octroi d'une somme de 50 millions de dollars afin d'améliorer la chaîne logistique de transport aérien de marchandises de l'Aérocité internationale de Mirabel.

«?La modernisation de nos infrastructures de transport est essentielle pour assurer la fluidité de nos échanges commerciaux avec les marchés internationaux. Les infrastructures aéroportuaires doivent être en mesure de répondre à la croissance des volumes d'importation et d'exportation qui résultera de la signature de nouveaux accords commerciaux, notamment avec la région Asie-Pacifique et l'Union européenne », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«?Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de renforcer la position stratégique de Montréal comme hub du secteur du transport et de la logistique, ainsi qu'à titre de pôle aéronautique. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la compétitivité de nos entreprises et l'économie de la région métropolitaine?», a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7?500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

