Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique du Conseil du bassin du Fraser





BURNABY, BC, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard du climat par le truchement d'organisations indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jonathan Wilkinson, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un montant pouvant atteindre 50 000 dollars provenant du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral sera accordé au Conseil du bassin du Fraser. Le financement soutiendra la création d'une plateforme en ligne interactive où les jeunes Canadiens pourront parler des répercussions qu'ont les changements climatiques sur leur vie.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour réduire la pollution par le carbone et soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

« Les jeunes Canadiens savent que les changements climatiques sont réels et qu'il faut agir maintenant. Ce projet n'est qu'un exemple illustrant que les jeunes de partout au Canada font de belles choses pour accroître la sensibilisation de leurs pairs à la lutte contre les changements climatiques. En dialoguant aujourd'hui avec nos jeunes, nous encouragerons d'autres collectivités d'un bout à l'autre du pays à passer à l'action. »

- Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« My Climate Story est une plateforme en ligne qui met en contact les jeunes de la Colombie-Britannique entre eux et leur permet de raconter quels effets ont les changements climatiques sur leur vie et leurs collectivités et aussi de parler des mesures inspirantes qu'ils prennent pour s'attaquer à ce problème complexe. La plateforme My Climate Story permettra de reconnaître les efforts des jeunes et encouragera les responsables de l'élaboration de politiques et les décideurs à prendre l'habitude de consulter les jeunes et de tenir compte de leurs points de vue lors de la mise au point des politiques climatiques. Le projet cadre avec la vision de plus grande portée qui vise à mettre sur pied un réseau de jeunes qui s'intéressent aux solutions liées au climat en Colombie-Britannique. Nous remercions Environnement et Changement climatique Canada et BC Parks de nous avoir accordé un financement en appui à ce projet. »

- Sonja Dodig, responsable des programmes destinés aux jeunes, Conseil du bassin du Fraser

Faits en bref

Le Conseil du bassin du Fraser recevra jusqu'à 50 000 dollars de financement dans le cadre du Fonds d'action pour le climat.

du bassin du Fraser recevra jusqu'à 50 de financement dans le cadre du Fonds d'action pour le climat. La plateforme My Climate Story permettra également aux participants de découvrir les solutions mises de l'avant par les jeunes en Colombie-Britannique.

Le projet vise à reconnaître les efforts des jeunes et à encourager les décideurs et les responsables de l'élaboration de politiques à prendre l'habitude de consulter les jeunes et de tenir compte de leurs points de vue.

Les jeunes sont de puissants instigateurs de changement. En les faisant participer au débat sur les changements climatiques, nous leur donnons les moyens de trouver les solutions nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Il soutient les objectifs du plan climatique du Canada au moyen d'investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

