Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Saskatoon





SASKATOON, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jonathan Wilkinson, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et député de Saskatoon Silverspring-Sutherland, et M. Charlie Clark, maire de Saskatoon.

Date : Le mercredi 4 septembre 2019



Heure : 14 h 30 HNC



Lieu : Gordie Howe Sports Centre

Main Hall, Special Events Room

1525, Avenue P South

Saskatoon (SK)

