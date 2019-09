Avis aux médias - Brigadiers scolaires : Des coupures sans analyse des besoins, dénonce le syndicat





QUÉBEC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - 25 000 heures en service de traverses scolaires pour le territoire de la ville de Québec ont été coupées sans aucune analyse des besoins. Le syndicat représentant les brigadiers scolaires à la Ville de Québec a appris que la Ville n'avait aucune donnée probante sur la fréquentation des écoliers lors des périodes coupées.

« C'est épouvantable qu'on ne considère pas la présence des écoliers avant de modifier les horaires! », a déclaré Francine Bédard, brigadière à la Ville de Québec depuis plus de quarante ans et présidente du syndicat des brigadiers (SCFP 1179).

Après avoir reçu plusieurs commentaires de la part de brigadiers concernant le cafouillage survenu lors de la rentrée, le syndicat demande aux élus de revoir leur position. « Ne pas informer la population, ni les commissions scolaires, ni les directions d'école avant de procéder à des modifications aussi importantes est irresponsable. Il faut adapter l'horaire avec la fréquentation réelle des traverses, sinon, c'est aberrant », d'ajouter le conseiller syndical du SCFP, Yanick Labrecque.

Voyant l'urgence d'agir, le directeur du SCFP-Québec, Marc Ranger, demande une rencontre urgente avec le maire Régis Labeaume. « Entre?temps, nous suggérons à la Ville de remettre en place les horaires afin qu'une étude tenant compte de la fréquentation des écoliers soit effectuée », de conclure celui-ci.

Quoi : Point de presse du Syndicat des brigadiers de la Ville de Québec avec le directeur du SCFP-Québec, Marc Ranger

Quand : Le mercredi 4 septembre 2019, à 8 h

Où : École internationale de Saint-Sacrement située au 1430, chemin Sainte-Foy

