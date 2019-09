Taconic Biosciences participe à la deuxième mission de référence en matière de recherche sur les rongeurs à bord de la Station spatiale internationale





RENSSELAER, New York, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de modèles animaux produits par génie génétique, annonce sa participation à la deuxième mission de référence en matière de recherche sur les rongeurs à bord de la Station spatiale internationale.

Taconic maintient des relations avec la NASA depuis 1985. Alors que les programmes précédents de la NASA étaient des collaborations avec des organisations universitaires ou commerciales visant à étudier une fonction biologique particulière avec l'objectif de faire avancer leurs propres recherches, les missions de référence en matière de recherche sur les rongeurs sont agnostiques. Ce projet représente une collaboration directe entre le laboratoire national de la Station spatiale internationale (ISS), la NASA, Bioserve Space Technologies, avec le soutien de Leidos Corporation, et de Taconic. Ces modèles de recherche ne sont pas liés à une étude spécifique, mais fournissent plutôt des données de référence essentielles aux chercheurs au-delà du programme spatial, augmentant ainsi leur impact. La Station spatiale internationale et Taconic ont sollicité des demandes de propositions (RFP) en mars 2019 afin de rechercher des scientifiques souhaitant accéder aux spécimens de cette mission.

Le 27 juillet, la fusée SpaceX Falcon a lancé la sonde Dragon transportant 40 souris Taconic C57BL/6NTac à bord de l'ISS pour la deuxième mission de référence en matière de recherche sur les rongeurs. (RRR-2). La mission de juillet développe une mission précédente (RRR-1) qui a évalué les effets généraux de la microgravité sur la santé des souris à deux âges distincts. RRR-1 a utilisé la souche de souris génétiquement consanguines BALB/cAnNTac . Les chercheurs peuvent maintenant comparer les résultats des deux souches afin de déterminer quelles sont les meilleures données de translation, améliorant ainsi la capacité de prédire le succès clinique de futures thérapies.

La sonde Dragon et les souris sont revenues sur Terre le 29 août. Après le transport des souris en toute sécurité au laboratoire, des échantillons seront recueillis et distribués aux chercheurs participants.

« La mission de Taconic est de fournir aux chercheurs les meilleures solutions de modèles animaux pour accélérer les progrès en matière de santé humaine. Notre partenariat avec l'ISS US National Lab nous aide dans cette tâche en fournissant un large accès aux données de référence essentielles issues des conditions de microgravité », a déclaré le Dr John Couse, vice-président des services scientifiques chez Taconic. « Les scientifiques acquerront une meilleure compréhension des réponses physiologiques, cellulaires et moléculaires à cette variable, ce qui contribuera à résoudre le problème récurrent de l'identification des modèles de maladie appropriés menant à la découverte de nouveaux médicaments. »

