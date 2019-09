Invitation aux médias - Élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - Les ministres Pierre Fitzgibbon et Jonatan Julien tiendront un point de presse en compagnie des ministres André Lamontagne et Jean Boulet à la suite de l'atelier de travail de la tournée de consultation des régions à Trois-Rivières





QUÉBEC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien, informent les représentants des médias qu'ils tiendront un point de presse à la suite de l'atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ils feront alors le point sur cette troisième étape de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, M. André Lamontagne, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, participeront également à ce point de presse.

Date : Le mardi 3 septembre 2019



Heure : 16 h 15



Lieu : Delta hôtel Trois-Rivières par Marriott et centre des congrès

Salle Vision B

1620, rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières (Québec) J9P 0J7

