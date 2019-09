L'équipage d'une station d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne termine ses activités estivales





SARNIA, ON, le 3 sept. 2019 /CNW/ - La station d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne à Rankin Inlet, au Nunavut, a terminé sa deuxième saison de services de recherche et sauvetages maritimes le mardi 3 septembre 2019.

La station a été ouverte en juin 2018, dans le cadre du Plan de protection des océans adopté par le gouvernement, pour améliorer la sécurité maritime dans les eaux de l'Arctique, en collaboration avec les collectivités autochtones. Cette année, elle a ouvert ses portes le 21 juin et offert des services de recherche et sauvetage essentiels pendant la saison de navigation de plaisance estivale.

Tout au long de la saison, l'équipage de la station d'embarcations de sauvetage côtier a participé à une formation fournie par les services médicaux d'urgence et de sauvetage en cas d'incendie de Rankin Inlet et l'équipe de mobilisation communautaire et d'exercice de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique. Ces exercices mixtes ont aidé l'équipage à bâtir des partenariats solides au sein de la collectivité et avec les partenaires de sauvetage. Les membres de l'équipage ont passé plusieurs heures sur l'eau, parcourant 542 milles marins.

La Garde côtière emploie des étudiants de niveau postsecondaire dans le cadre du programme d'embarcations de sauvetage côtier pour fournir des services supplémentaires de recherche et de sauvetage maritimes pendant la saison estivale très occupée. Dans le Nord, ce programme est mis à exécution par des étudiants de niveau postsecondaire autochtones. Visitez emplois.gc.ca cet automne pour postuler comme membre d'équipage en vue de la prochaine année.

Toute urgence maritime peut être signalée au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, au 1-800-267-7270, ou à un Centre des services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne par radio VHF (voie 16) ou en composant *16 sur un téléphone cellulaire. Pour en savoir plus sur les services de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne, consultez le site : http://www.ccg-gcc.gc.ca/RES/accueil.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme d'étudiants pour le service des embarcations de sauvetage côtier-Nord, veuillez consulter le site : http://www.ccg-gcc.gc.ca/College-et-carrieres/Service-embarcations-de-sauvetage-cotier-nord.

Dans les régions où ils assurent le service, les équipages d'embarcations de sauvetage côtier sont souvent les premiers à répondre aux appels de détresse de navigateurs ou de ceux qui ont besoin d'aide. Ils sont un élément essentiel du système de recherche et de sauvetage.

