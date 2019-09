La ministre Bennett annonce un financement pour investir dans la jeunesse autochtone





SASKATOON, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour faire avancer l'appel à l'action no 66 de la Commission de vérité et réconciliation. Cet appel à l'action préconise la mise en place d'un financement pluriannuel à l'intention des organisations communautaires oeuvrant auprès des jeunes pour qu'elles fournissent des programmes sur la réconciliation et créent un réseau jeunesse national pour mettre en commun de l'information et des pratiques exemplaires.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a alloué 15,2 millions de dollars sur trois ans à compter de 2019-2020 pour la mise en oeuvre par Échanges Racines canadiennes d'un programme pilote destiné aux jeunes Autochtones. Ce programme pilote visera à : mettre en place un réseau national reflétant la diversité des jeunes



Autochtones; soutenir des activités axées sur la réconciliation à l'intention des jeunes de partout au Canada, y compris dans les communautés urbaines, nordiques et éloignées; et recommander une approche durable à long terme pour la mise en oeuvre de l'appel à l'action no 66 de la Commission de vérité et réconciliation.

Ensemble, le gouvernement du Canada et Échanges Racines canadiennes aideront à faire en sorte que les voix des jeunes Autochtones soient entendues et intégrées dans les processus décisionnels, et permettront aux jeunes Autochtones de se mobiliser et de s'appuyer mutuellement dans leurs efforts pour faire avancer les diverses priorités qui leur sont propres.

Citations

« La voix des jeunes Autochtones est cruciale pour tracer le chemin vers la réconciliation. En répondant à l'appel à l'action no 66, le gouvernement du Canada s'engage à offrir un financement pluriannuel pour soutenir un programme pilote d'Échanges racines canadiennes afin d'appuyer la mise en commun de l'information et des pratiques exemplaires, et de prodiguer des recommandations de la meilleure voie à suivre. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La réconciliation au cours de notre vie est un objectif louable qui est à notre portée en tant que pays. Selon le Baromètre de la réconciliation des jeunes que nous avons réalisé, partout au pays, les jeunes qui avaient participé à un programme de réconciliation étaient beaucoup mieux renseignés et estimaient que la réconciliation était un objectif réalisable. La mise en place d'un plus grand nombre de programmes de réconciliation pour les jeunes nous aidera à atteindre cet objectif, et c'est précisément ce que cet investissement nous aidera à créer. »

Max FineDay

Directeur général d'Échanges Racines canadiennes

Faits en bref

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada est le responsable fédéral de la mise en oeuvre de l'appel à l'action n o 66 de la Commission de vérité et réconciliation.

est le responsable fédéral de la mise en oeuvre de l'appel à l'action n 66 de la Commission de vérité et réconciliation. En août 2017, la ministre des Relations Couronne-Autochtones a chargé trois conseillers indépendants de lui indiquer comment mettre en oeuvre l'appel à l'action n o 66 de la Commission de vérité et réconciliation.

66 de la Commission de vérité et réconciliation. Dans le cadre de l'initiative « Voix des jeunes Autochtones », les conseillers ont recueilli les points de vue d'un grand nombre de jeunes et d'organisations oeuvrant auprès des jeunes des Premières Nations, inuits et métis. Ces points de vue ont ensuite servi à la rédaction du rapport définitif des conseillers, la feuille de route pour l'appel à l'action no 66 de la Commission de vérité et réconciliation (A Roadmap to the Truth and Reconciliation Commission Call to Action 66).

