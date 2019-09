KGPCo Canada déplace ses activités torontoises de Mississauga à Milton, en Ontario





L'entrepôt de l'est du Canada est déplacé dans une installation plus neuve et plus moderne afin de mieux servir les clients et les partenaires

MILTON, Ontario, 3 septembre 2019 /CNW/ - KGPCo Canada a officiellement déplacé ses activités de l'est du Canada de Mississauga à Milton, en Ontario, depuis le 1er août 2019. Voici la nouvelle adresse des installations : 8620 Escarpment Way, Units 8-10, Milton, Ontario, L9T 0M1.

Cette initiative est le fruit de la croissance continue de KGPCo Canada au cours des derniers mois et elle permettra à la société de servir ses clients et ses partenaires de manière plus efficace. La clientèle de KGPCo Canada se trouve partout au Canada. Son portefeuille inclut désormais le sans-fil, le filaire, le stockage DAS, la fibre optique, les services infonuagiques, les services 3PL et la distribution à valeur ajoutée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Lina Rossi

Vice-présidente des opérations

KGPCo Canada

Téléphone : 905-361-0484

Courriel : Lina.Rossi@kgpco.com

Web : www.kgpco.com/Canada/

À propos de KGPCo Canada :

KGPCo Canada, anciennement connue sous le nom de Hutton Communications of Canada, fournit de nombreux services de communication dans tous les marchés verticaux afin d'offrir une solution externalisée complète à ses clients. Avec de grands centres de distribution régionaux et des installations locales de transfert partout en Amérique du Nord de même que la toute dernière architecture de systèmes, KGPCo est un leader de l'industrie dans les solutions avancées de chaîne d'approvisionnement, la distribution à valeur ajoutée, et les produits/logiciels services d'intégration. KGPCo offre des solutions de service en tant que fournisseur de premier plan d'une suite complète de capacités de gestion, d'ingénierie et de mise en oeuvre de réseaux de communication.

