GOLO lance une application de livraison à la demande pour le complexe Desjardins





GOLO étend sa présence à des espaces commerciaux et réalise un partenariat avec un des plus grands édifices multifonctionnels de Montréal.



MONTRÉAL, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOLO Mobile inc. (TSXV: GOLO), la plateforme mobile de livraison et de ramassage à la demande basée à Montréal, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son appli «white label» pour le complexe Desjardins. Les employés des bureaux du complexe Desjardins au centre-ville de Montréal, peuvent maintenant utiliser l'appli pour commander des repas auprès des restaurateurs de la galerie commerciale.

Les applis iOS ou Android GOLO ont été soigneusement conçues selon la plateforme de marque du Complexe. Suivant le succès d'un projet pilote réalisé au cours de la première partie de 2019, les travailleurs des trois tours de bureaux - 10 000 employés répartis sur 99 étages - peuvent maintenant télécharger les applis pour la livraison de nourriture en provenance d'une trentaine de restaurants de la galerie commerciale.

Dans le futur, grâce à GOLO, il sera éventuellement possible pour les employés de commander des vêtements, des bijoux, de l'épicerie, des livres et d'autres articles auprès d'une soixantaine de détaillants du Complexe.

Suivant la philosophie hyperlocale de GOLO, les livraisons seront effectuées par sa propre équipe de livreurs expérimentés basés au complexe Desjardins pour assurer la rapidité et l'efficacité. Pour leur commodité, les travailleurs du Complexe peuvent se faire livrer des articles à leur bureau ou choisir la fonction de commande à l'avance de GOLO pour faire préparer leurs articles et les ramasser, évitant ainsi les files d'attente.

Tant les commerçants que les employés de bureau du complexe Desjardins tireront profit des applis GOLO adaptées à l'immeuble. Au cours du projet pilote réalisé sur place en première partie de 2019, les ventes des commerçants réalisées avec l'appli ont augmenté de 10%, selon GOLO.

Le lancement de l'appli pour le complexe Desjardins ne représente qu'un des nombreux partenariats canadiens pour GOLO. Le mois dernier, l'entreprise a étendu son partenariat avec les propriétaires d'immeubles commerciaux Cominar pour desservir la Gare Centrale, son espace commercial à Montréal, tout en signant des ententes avec les immeubles de copropriétés YUL à Montréal et la tour My Festival à Toronto.

Jean-François Noël, directeur général de GOLO Mobile Inc., mentionne : « Le complexe Desjardins est un lieu emblématique de Montréal et constitue un espace de magasinage central tant pour les Montréalais que pour les visiteurs. Nous sommes heureux que GOLO devienne un élément essentiel dans l'expérience de ces milliers de travailleurs, et aussi de renforcer la connexion hyperlocale entre les employés et les commerçants du Complexe grâce à nos applis et à nos livreurs. »

Jean Ruest, directeur du marketing du complexe Desjardins, affirme : « Nous sommes ravis de faire équipe avec une entreprise d'ici qui soutient elle aussi les entreprises et les consommateurs d'ici. Les commentaires de nos employés sur l'appli GOLO ont été très positifs pendant la période d'essai, et nous prévoyons que, lorsqu'elle sera officiellement lancée, la plateforme continuera d'améliorer la qualité de vie des travailleurs du complexe Desjardins. »

###

À propos de GOLO Mobile inc.

GOLO est une application développée à Montréal. Lancée en avril 2018, GOLO met les consommateurs en contact avec les commerces de leur quartier, en offrant le ramassage et la livraison d'articles de tous les jours. La flotte de voitures électriques de GOLO assiste 400 commerçants partenaires à Montréal, qui comprennent des restaurants, des fleuristes, des pharmacies, des animaleries et plus encore. GOLO est aussi la solution technologique pour les propriétaires d'immeubles novateurs qui veulent augmenter les occasions pour leurs locataires de réseauter avec les autres occupants. GOLO fait le pont entre les commerçants et les clients en les connectant grâce à une appli de magasinage simple et conviviale et un service de livraison professionnel et courtois. GOLO simplifie votre quotidien en livrant ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

En avril 2019, GOLO a été acquis par Haw Capital Corp. Le 5 juillet 2019, la nouvelle entreprise GOLO Mobile inc. a fait son entrée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GOLO.V.

Media Contact

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Jean-Francois Noel, CEO, GOLO Mobile Inc.

T : +1-514-993-0232 / E : jean-francois.noel@golo.io

Na'eem Adam, directeur marketing, GOLO Mobile Inc.

T : +1-514-622-0442 / E: naeem@golo.io

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la véracité et l'exactitude de ce communiqué.

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 14:25 et diffusé par :