Autoroute 30 à Verchères - Début d'un chantier d'asphaltage





LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un chantier d'asphaltage de l'autoroute 30 en direction est, à Verchères, débutera le 9 septembre et se terminera à la fin du mois d'octobre. Les travaux se feront sur un tronçon de plus de six kilomètres situé entre la montée de la Baronnie et la montée Chicoine-Larose. Le projet inclut aussi l'asphaltage des bretelles d'entrée et de sortie de la montée Calixa-Lavallée, en direction est, et le remplacement d'un ponceau. Une circulation à contresens et la fermeture de certaines bretelles sont à prévoir dans le secteur. Les entraves seront principalement effectives de nuit et de fin de semaine afin d'en limiter les effets sur la circulation.

Gestion de la circulation

Entraves ponctuelles, du 9 septembre à la fin du mois d'octobre

Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 30 dans les deux directions, entre la montée de la Baronnie et la montée Chicoine-Larose.

Lorsque nécessaire, de nuit et de fin de semaine seulement , il y aura une circulation à contresens sur ce même tronçon entraînant :

la fermeture des bretelles d'entrée et de sortie n o 105 ( Verchères - montée Calixa-Lavallée), dans l'une ou l'autre des directions;

105 ( - montée Calixa-Lavallée), dans l'une l'autre des directions;

la fermeture des bretelles d'entrées et de sorties no 107 (Calixa-Lavallée - montée Chicoine Larose ), dans l'une ou l'autre des directions.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation.

À noter que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 14:14 et diffusé par :