AIT Worldwide Logistics promeut Ryan Carter au poste de vice-président des opérations pour la région des Amériques





Le leader vétéran de la logistique supervisera les opérations pour les bureaux de la société au Canada, au Mexique et aux États-Unis

ITASCA, Illinois, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La société leader en solutions de chaîne logistique AIT Worldwide Logistics a annoncé la nomination de Ryan Carter au poste de vice-président des opérations pour la région des Amériques. Ryan Carter a servi en qualité de directeur des opérations d'AIT : Région Est depuis son entrée dans la société en 2015 et a près de 25 ans d'expérience à son actif dans le secteur de la logistique.

Au cours de ses quatre dernières années chez AIT, M. Carter s'est employé à diriger des stratégies de croissance efficaces, améliorer le rendement des recettes et optimiser les coûts tout en assurant une expérience de classe mondiale pour les clients de la société. Dans ce rôle nouvellement créé, il sera chargé de superviser les opérations dans tous les sites détenus par la société au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les directeurs régionaux des opérations aux États-Unis et le directeur général pour le Mexique relèveront tous de Ryan Carter.

Ryan Carter continue de relever de Greg Weigel, vice-président exécutif des opérations mondiales. M. Weigel a déclaré, « La nomination de Ryan au poste de vice-président des opérations pour la région des Amériques est une reconnaissance bien méritée du travail exceptionnel qu'il a effectué pour améliorer l'excellence opérationnelle, les solutions client et le leadership de l'organisation. Sa profonde compréhension de la gestion de l'exécution d'une chaîne logistique mondiale et de l'amélioration continue de notre gamme diversifiée de produits fournira des avantages significatifs aux clients externes et internes sur le continent américain. »

Et M. Weigel d'ajouter, « Avec son approche axée client envers le processus décisionnel et son engagement à renforcer les capacités de son équipe, Ryan veillera à ce qu'AIT continue d'être reconnue et respectée pour l'expérience de classe mondiale qu'offre la société. »

« Je suis privilégié qu'AIT m'ai offert cette opportunité », a déclaré M. Carter. « C'est une société véritablement axée sur la croissance et je me réjouis à l'idée de renforcer l'engagement d'AIT envers nos clients, nos équipiers et nos communautés. »

En tant que nouveau vice-président des opérations pour la région des Amériques, Ryan Carter restera basé dans le bureau d'AIT à Miami.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

Fondée en 1979 à Itasca, la société basée dans l'Illinois AIT Worldwide Logistics est un prestataire de gestion de transports multiservices dont les plus de 60 bureaux forment un réseau qui couvre le monde. En combinant un modèle d'affaires flexible et une technologie robuste offrant une visibilité de bout en bout des expéditions, AIT fournit des solutions de chaîne logistique précisément adaptées à la quasi-totalité des secteurs imaginables. Exploitant des services multimodaux créatifs à des prix concurrentiels, AIT élimine la complexité des puzzles logistiques mondiaux et aide les entreprises à prospérer en restant refocalisées sur les objectifs clés de leur activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons activement des occasions de mériter la confiance de nos clients en leur fournissant des solutions logistiques exceptionnelles à l'échelle mondiale, tout en valorisant avec passion nos collaborateurs, nos partenaires et nos communautés.

COORDONNÉES MÉDIA :

Matt Sanders

Rédacteur principal

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Siege social

701 N. Rohlwing Road

Itasca, Illinois 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/968249/AIT_Worldwide_Logistics_Ryan_Carter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg

