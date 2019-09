Les données du portefeuille d'oncologie d'Incyte seront présentées au congrès de l'ESMO de 2019





Incyte (Nasdaq:INCY) annonce que les résumés mettant en évidence les données de son portefeuille en oncologie seront présentés lors de l'édition 2019 du congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) qui se tiendra à Barcelone, Espagne, du 27 septembre au 1er octobre 2019.

Les résultats de FIGHT-202, une étude de Phase 2 sur le pémigatinib comme traitement de deuxième intention du cholangiocarcinome avancé/métastatique ou non résécable chirurgicalement, incluant des données à jour sur l'innocuité et l'efficacité chez les patients présentant des fusions ou réarrangements de FGFR2, ainsi que le profil génomique et la corrélation avec les résultats cliniques seront présentés. Les résultats de l'étude de Phase 1 sur INCB001158, un inhibiteur de l'arginase développé avec Calithera Biosciences, seul ou en association avec le pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides avancées ou métastatiques, seront également présentés.

" Incyte s'engage à faire progresser les traitements qui ont le potentiel de répondre à des besoins non satisfaits élevés et nous avons hâte de partager les données sur nos thérapies expérimentales avec la communauté oncologique dans le cadre de l'ESMO 2019, " a déclaré Steven Stein, DM, chef du service médical chez Incyte. " Les données de l'étude de Phase 2 FIGHT-202 évaluant le pémigatinib comme traitement potentiel du cholangiocarcinome sont encourageantes et peuvent représenter un important pas en avant pour les patients ayant un besoin urgent d'options thérapeutiques efficaces. "

Les résumés seront disponibles sur le site web du congrès de l'ESMO à l'adresse suivante https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Congress-2019.

Présentations orales :

FIGHT-202 : étude de Phase 2 sur le pémigatinib chez des patients atteints d'un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique précédemment traité (Résumé nº 2550, séance de présentation)

Vendredi 27 septembre 2019, de 15h00 CEST à 15h15 CEST (9h00 ET à 9h15 ET) à l'Auditorium Madrid (Hall 2)

Étude de Phase 1 de l'inhibiteur de l'arginase INCB001158 (1158) seul et en association avec le pembrolizumab (PEM) chez des patients atteints de tumeurs solides avancées/métastatiques (Résumé nº 1621, séance orale)

Dimanche 29 septembre 2019, de 16h54 CEST à 17h06 CEST (10h54 ET à 11h06 ET) à l'Auditorium Malaga (Hall 5)

Détails de l'affiche :

Profil génomique complet et résultats cliniques chez les patients atteints d'un cholangiocarcinome à récepteur de croissance des fibroblastes positif (FGFR2+) traité au pémigatinib dans l'essai FIGHT-202 (Résumé nº 2078, séance par affiche)

Dimanche 29 septembre 2019, de 12h00 CEST à 13h00 CEST (6h00 ET à 7h00 ET) dans l'espace réservé aux affiches (Hall 4)

Les détails complets des sessions et la liste des présentations des données pour l'ESMO 2019 peuvent être consultés à l'adresse : https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2019/attendee.

À propos d'Incyte

Incyte Corporation est une société biopharmaceutique basée à Wilmington, dans l'État du Delaware, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples renseignements sur Incyte, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse suivante www.incyte.com.

Énoncés prospectifs

À l'exception des renseignements historiques énoncés ci-dessus, les questions abordées dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant la présentation en monothérapie et en association avec le pembrolizumab des données provenant des programmes de développement clinique en cours de la Société pour le pémigatinib et un inhibiteur d'arginase, et le potentiel de tels programmes, notamment le traitement du cholanggiocarcinome, comprennent des prévisions et autres déclarations prospectives.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la Société et sont soumis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, y compris l'évolution imprévue de la situation et les risques connexes : des retards imprévus ; la poursuite de la recherche et du développement et les résultats d'essais cliniques qui pourraient être infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou justifier la poursuite du développement ; la capacité d'inscrire un nombre suffisant de sujets aux essais cliniques ; les décisions prises par la FDA ; la dépendance de la Société envers ses relations avec ses partenaires collaborateurs ; l'efficacité ou la sécurité des produits de la Société et ceux de ses partenaires collaborateurs ; l'acceptation des produits de la Société et des produits des partenaires de collaboration de la Société sur le marché ; la concurrence du marché ; les exigences en matière de vente, de commercialisation, de fabrication et de distribution ; les dépenses plus élevées que prévu ; les dépenses liées aux litiges ou aux activités stratégiques ; et les autres risques décrits de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2019. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

