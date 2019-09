Capital Group embauche Rick Headrick pour continuer sa croissance au Canada





TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Capital Group a annoncé que Rick Headrick se joindra à la société en tant que président de la division canadienne. M. Headrick travaillera en étroite collaboration avec Mark Tiffin, le président et directeur général actuel, afin d'assurer une transition harmonieuse et continuer le succès de la société au Canada. M. Tiffin planifie de prendre sa retraite à la fin de l'année.

M. Headrick compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur. Il occupait dernièrement le poste de président chez Placements mondiaux Sun Life (Canada). À ce titre, M. Headrick était responsable de croître la distribution des fonds de placement par l'intermédiaire de conseillers financiers et de régimes de retraite institutionnels à travers tout le pays. Avant cela, M. Headrick était vice-président du Centre international des placements au Sun Life, où il a créé et dirigé la plateforme de gestion de patrimoine mondiale de l'entreprise.

Avant de travailler chez Sun Life, M. Headrick était chef national de la pratique des stratégies de régimes à cotisations déterminées et conseiller juridique chez Hewitt Associates, Inc.

« Le Canada représente un marché essentiel pour Capital Group. Les postes de direction que M. Headrick a occupé ainsi que son expérience dans le secteur des services financiers seront un excellent atout », a indiqué David Hummelberg, vice-président exécutif et directeur principal de l'exploitation de la distribution nord-américaine de Capital Group. « Nous sommes convaincus que M. Headrick nous permettra de poursuivre notre croissance - et qu'il aidera nos clients à investir avec succès à long terme. »

« Je connais et je respecte Capital Group depuis des décennies. Cette chance d'être à la tête de sa division canadienne constitue une énorme responsabilité », a déclaré M. Headrick. « Tout au long de ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire croître des entreprises sur le marché canadien. Je suis honoré d'avoir la possibilité de faire de même avec Capital Group et de préserver sa culture unique. »

« Nous remercions M. Tiffin pour son service remarquable au cours des 18 dernières années », a souligné M. Hummelberg. « Sous la direction de M. Tiffin, nos activités canadiennes ont connu une croissance considérable, nous permettant ainsi de mener à bien la mission de Capital Group qui consiste à améliorer la vie des individus en investissant avec succès. M. Tiffin a établi une base solide pour le futur. »

Capital Group a été reconnu par Morningstar Canada en décembre 2017 pour sa gérance de premier plan au Canada. Au cours de la dernière décennie, les actifs ont considérablement augmenté suite à la découverte de l'approche unique en matière de placement de Capital par les conseillers financiers et les investisseurs. Cette approche est conçue pour générer des résultats constants et reproductibles à travers les cycles du marché. Capital Group a également accordé une priorité au partage de ses économies d'échelle mondiales avec les investisseurs : Comme ses actifs ont augmenté, les frais ont diminué, ce qui a contribué davantage aux résultats. Cette approche se conjugue avec la mission de Capital Group d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

M. Headrick travaillera au bureau de Toronto de Capital Group.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group axe tous ses efforts pour procurer des résultats supérieurs aux investisseurs à long terme. Nos portefeuilles reposent sur de fortes convictions, un travail de recherche rigoureux et une responsabilité individuelle des membres de l'équipe de professionnels en placement. Au 30 juin 2019, Capital Group gère plus de 1 900 milliards de dollars américains en actifs pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels du monde entier.

Les sociétés de Capital Group gèrent des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.capitalgroup.com/ca/fr/

