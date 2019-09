Recrutement et diversité - Les efforts du Service de sécurité incendie de Montréal portent fruit en matière d'égalité en emploi





MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans une volonté constante d'assurer une meilleure représentativité au sein des effectifs de la métropole, Madame Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, accompagnée de M. Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), a été à la rencontre d'un nombre record d'aspirantes pompières à l'Institut de Protection Contre les Incendies du Québec (IPIQ).

« Notre métropole se veut inclusive et la représentativité au sein des effectifs de la Ville de Montréal demeure une priorité pour notre administration. Nous sommes contents de voir que les efforts du Service de sécurité incendie de Montréal portent fruit avec des résultats concrets. Je tenais à venir à la rencontre de cette relève qui entame sa formation à l'IPIQ, parmi laquelle on compte cet automne 16 aspirantes pompières, ce qui constitue un nombre record! », a déclaré Rosannie Filato.

« Le Service de sécurité incendie de Montréal est un service tourné vers l'avenir. Depuis plusieurs années déjà, nous déployons des actions afin de faire connaître le métier de pompier aux jeunes femmes et hommes de différents milieux. De 2017 à 2019, l'embauche d'employés issus de la diversité au sein du SIM a bondi de 3 % à 21 %. Nous nous réjouissons de constater que nos efforts portent leurs fruits et cela nous motive d'ailleurs à poursuivre sur cette belle lancée », a ajouté Bruno Lachance.

Le SIM réalise annuellement plusieurs activités avec les établissements d'enseignement pour pompiers tels le Collège Montmorency et l'IPIQ. Dans le cadre des campagnes Les filles ont le feu sacré et On a tous le feu sacré, des journées dédiées aux femmes et aux minorités visibles sont organisées afin de leur permettre de s'initier au métier de pompier, de côtoyer des pompières et des pompiers, de manipuler des équipements et de participer à des simulations.

La présence du SIM a également été assurée lors de nombreux rendez-vous en matière d'emploi, notamment : la Foire nationale de l'emploi de Montréal, Feu roulant en collaboration avec Priorité Jeunesse et l'arrondissement de Montréal-Nord, une journée carrière en uniforme à la Maison d'Haïti, la Foire de l'emploi Sécurité et groupes d'intervention et le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec.

Pour plus de détails : Travailler au SIM

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 12:17 et diffusé par :