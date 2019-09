Globe Union Industrial Corporation augmente ses capacités de production avec l'acquisition d'un fabricant de porcelaine vitrifiée en Amérique du Nord





WOODRIDGE, Illinois, 3 septembre 2019 /CNW/ -- Globe Union Industrial Corporation, société mère de Gerber Plumbing Fixtures, annonce l'acquisition d'actifs du fabricant de porcelaine vitrifiée NAMCE S. de R.L. de C.V.

L'acquisition du site de fabrication de Saltillo, dans l'État mexicain de Coahuila, présente des opportunités de croissance future pour les marques Gerber en augmentant la capacité de porcelaine vitrifiée en Amérique du Nord et en diversifiant la base de distribution de la société. Avec ce nouveau partenariat, la société continuera à améliorer la distribution de produits de porcelaine vitrifiée dans toute l'Amérique du Nord. L'acquisition est la preuve d'un engagement à long terme auprès des clients et marques de la société.

« Nous nous engageons envers notre clientèle fidèle, qui depuis 87 ans fournit la base pour permettre qu'un investissement aussi significatif puisse se concrétiser pour nos parties prenantes, » a déclaré Todd Talbot, chef de la direction de Globe Union.

Globe Union espère conserver l'équipe de direction de Namce en place, tout en puisant dans les équipes de fabrication et d'assistance technique établies de Globe Union pour augmenter collectivement les capacités opérationnelles globales de la société. La nouvelle entité sera directement sous la responsabilité de l'équipe de direction d'Amérique du Nord.

« C'est avec plaisir que nous accueillons l'équipe expérimentée de Globe Union dans notre usine à Saltillo, dans l'État mexicain de Coahuila. Nous croyons que le positionnement de marque de Gerber en Amérique du Nord, ainsi que le sens de la direction et la vision de Todd placeront Gerber et notre usine de fabrication sur la voie de la réussite. NAMCE est célèbre pour son extraordinaire culture de discipline, d'exécution et d'excellence - en plaçant toujours le service au-dessus de tout, » a expliqué Abraham Tanus, chef de la direction de Mountainside Investment Group.

Le site héberge des équipements de fabrication de pointe de porcelaine vitrifiée et permet à Gerber de réduire les délais en offrant une usine de fabrication établie et qui a fait ses preuves au plus près de son marché essentiel de l'Amérique du Nord. Les capacités étendues soutiendront la croissance dans des segments supplémentaires du marché.

Après la signature le 30 août de l'accord d'achat, Globe Union prévoit de clore la transaction au quatrième trimestre 2019, suivant l'approbation réglementaire.

Pour des informations supplémentaires sur Gerber, consulter le site gerberonline.com.

À propos de Gerber ®

Depuis 1932, Gerber Plumbing Fixtures est l'un des principaux fabricants d'accessoires de plomberie en porcelaine vitrifiée, de robinets et de raccords pour les marchés de la construction résidentielle, commerciale et hôtelière. La gamme complète de produits de plomberie de haute performance, haute efficacité et écoresponsables de Gerber est destinée aux professionnels de la plomberie et appuyée par le service après-vente de premier ordre de Gerber. En tant que partenaire du programme WaterSense® de l'Agence américaine de protection de l'environnement (U.S. EPA), Gerber s'engage à protéger l'environnement en contribuant à la préservation des ressources et au développement de pratiques exemplaires.

