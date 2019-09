International Business Awards 2019: ProtectMyApp de Verimatrix lauréat d'un Stevie® d'or





Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), Verimatrix, fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour, la distinction Gold Stevie® décernée à ProtectMyApp, sa nouvelle offre de sécurisation des applications, dans la catégorie solutions de développement mobile, lors de la 16ème édition des International Business Awards®.

Face à l'omniprésence de la rétro-ingénierie d'applications mobiles et aux tentatives de piratage pouvant potentiellement entrainer des défaillances majeures, des pertes financières et le vol de données, ProtectMyApp est la solution que les développeurs attendent. Après une simple inscription sur www.ProtectMyApp.com, les développeurs peuvent télécharger leur application finale compilée et recevoir en retour et en quelques minutes seulement, la version protégée et ce sans avoir besoin de connaissances spécifiques en matière de sécurité.

"Cette distinction illustre notre engagement à offrir le meilleur service cloud du marché, qui bouleverse la façon dont les développeurs de toutes tailles traitent la protection des applications", déclare Asaf Ashkenazi, Chief Strategy Officer chez Verimatrix. "De plus en plus de développeurs d'applications se tournent vers ProtectMyApp pour bénéficier sans délai d'une technologie de sécurité reconnue, économique, facile et rapide à utiliser. Nous sommes fiers d'être un précurseur reconnu dans l'industrie des applications mobiles."

Les International Business Awards est le premier programme de récompenses international pour les entreprises. Tous les particuliers et les organisations du monde entier - publics et privés, à but lucratif et non lucratif, grands ou petits - étaient admissibles à présenter leur candidature. Pour l'édition 2019, le jury a reçu des candidatures de la part d'organismes provenant de 74 pays et territoires. Les lauréats des prix Stevie ont été désignés sur la base des notes moyennes de plus de 250 cadres supérieurs du monde entier qui ont participé au processus de sélection entre mai et début août. Pour plus d'informations sur les International Business Awards et la liste des lauréats des prix Stevie, veuillez consulter le site www.StevieAwards.com/IBA.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l'offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse des données inégalées. Fière d'accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l'internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 11:45 et diffusé par :