Nomination : Patrick Jutras à la tête des revenus publicitaires de Québecor





MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, est heureux d'annoncer la nomination de Patrick Jutras au poste de vice-président principal et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA. À ce titre, Patrick Jutras aura pour mandat de diriger l'ensemble de la Régie publicitaire de l'entreprise et d'accroitre encore davantage l'offre multiplateforme unique de Québecor, pour le plus grand bénéfice des clients et des annonceurs.

Patrick Jutras poursuivra ainsi le virage amorcé par l'entreprise dans la transformation de son modèle d'affaires vers une solution 360° multiplateforme. En plus des Ventes, il aura sous sa responsabilité de nouvelles unités d'affaires, soit le studio d'experts en offre de marketing et de production de contenus, mené par Robert Renaud ainsi que le centre d'expertise de données et de performance numérique, dirigé par Jean Péladeau.

« Grâce à la portée inégalée de notre offre publicitaire, jumelée à la convergence de nos plateformes et de notre force en numérique, Québecor continuera de se démarquer comme chef de file auprès des clients et des annonceurs », a souligné Pierre Karl Péladeau.

Patrick Jutras possède une impressionnante feuille de route. Pendant près de quinze ans, il a occupé des rôles de premier plan afin de contribuer au développement et à la croissance des ventes multiplateformes de plusieurs médias au Québec. Il était jusqu'à tout récemment vice-président, Développement des affaires numériques chez Vidéotron. Patrick Jutras détient un baccalauréat en administration des affaires, marketing et commerce international de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'une certification du Harvard Law School.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

