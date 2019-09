Journée des parcs nationaux 2019 - Inauguration de la nouvelle Zizanie-des-Marais à Plaisance





PLAISANCE, QC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le parc national de Plaisance procédera le samedi 7 septembre à 13 h 30 à l'inauguration officielle de son nouveau trottoir flottant, La Zizanie-des-Marais, dont la reconstruction a nécessité un investissement de 1 million de dollars. La population est conviée à assister gratuitement à l'événement dans le cadre de la Journée des parcs nationaux 2019.

Après avoir été détruite par les eaux et le vent lors des inondations de 2017, la Zizanie-des-Marais, un trottoir flottant d'une longueur de 400 mètres, la grande vedette du parc national de Plaisance, est de retour. Attrait touristique important de la région, la Zizanie-des-Marais est non seulement un endroit prisé par les photographes, mais aussi par les amateurs de la faune et de la flore. Il s'agit du parfait emplacement pour vivre une immersion au milieu d'un marais riche de vie, au pays des jardins flottants.

«?La Sépaq se donne pour mission de connecter les gens à la nature afin qu'ils bénéficient des impacts positifs de la vie en plein air sur leur santé. Le parc national de Plaisance est un endroit de choix pour profiter de tout ce que la nature a de mieux à offrir, particulièrement le trottoir flottant?», a souligné la directrice du parc national de Plaisance, Isabelle Croteau.

Ce projet a été réalisé en deux grandes étapes : la pose des pieux l'hiver dernier et l'installation des quais et des approches ce printemps et cet été. La nouvelle Zizanie-des-Marais a été conçue pour mieux résister aux crues printanières.

Au cours de la dernière année, d'autres investissements importants ont été réalisés au parc national de Plaisance : des jeux d'eau ont été ajoutés près de la piscine pour le bonheur des tout-petits et des grands; le système d'aqueduc a été refait à neuf permettant d'améliorer l'expérience des campeurs.

Accès gratuit pour la 10e Journée des parcs nationaux, le 7 septembre

Le samedi 7 septembre, c'est aussi la Journée des parcs nationaux! L'accès au parc national de Plaisance, ainsi qu'à tous les autres parcs nationaux de la Sépaq, sera gratuit.

Les amateurs de plein air peuvent profiter de cette journée pour vivre de nouvelles aventures. Au parc national de Plaisance, on peut notamment participer au Festival de l'argile, où de nombreux artisans attendent les visiteurs à l'aire de pique-nique Dollard-des-Ormeaux, de 10 h à 16 h. Il est entre autres possible de participer à un atelier où les participants sculptent leur propre tortue, animal emblème du parc.

Aussi, une grande vente d'objets usagés en bonne condition aura lieu; canots, kayaks, tente-roulotte et une foule d'objets seront offerts à prix réduit, dès 9 h 30. Détails sur la page Facebook ou le site Web du parc.

