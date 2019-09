DIAGNOS annonce le service de dépistage par Intelligence Artificielle (IA) de la rétinopathie diabétique au CHUM jusqu'à la fin 2019





BROSSARD, Québec, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui le dépistage de la rétinopathie diabétique automatisé assisté par IA (Intelligence Artificielle) au CHUM (Centre hospitalier de l'Université de Montréal).



Vitrine technologique

Lancée en juin 2018 en collaboration avec le département d'ophtalmologie et le service d'endocrinologie, la vitrine technologique a permis jusqu'à présent à plus d`un millier de patients diabétiques du CHUM d'accéder à la technologie de dépistage. DIAGNOS poursuivra sa présence au CHUM jusqu'à la fin du mois de 2019 pour tester une version automatisée des algorithmes de classification d'image par niveau de sévérité de la maladie.

"Cette vitrine est très importante car elle nous permet de démontrer notre savoir-faire pour tous nos futurs clients canadiens et internationaux. Nous démontrons la précision de nos algorithmes de détection et de classification des patients par niveau de sévérité de la maladie. Nous avons clairement démontré que nous pouvons sauver la vue de patients", a dit Yves-Stéphane Couture, vice-président de DIAGNOS.

DIAGNOS a dépisté plus de 300 000 patients diabétiques jusqu'à présent. Grâce au support du gouvernement du Québec et à la collaboration du CHUM, cette vitrine technologique nous permettra de démontrer notre savoir-faire. Nous sommes convaincus que ce projet aidera également à mettre en place de vastes campagnes de dépistage dans d'autres provinces canadiennes ainsi qu'aux États-Unis.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com.

Pour plus d'informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec :

André Larente, président DIAGNOS inc. Tél. : 450 678-8882, poste 224 alarente@diagnos.ca



Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.





