Technicost annonce le départ à la retraite de son chef de la direction et son successeur

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW/ - La société technologique québécoise Technicost annonce aujourd'hui le départ à la retraite de son chef de la direction, Dominic Paquette. Le conseil d'administration de la société a nommé Yves Gagnon comme son successeur.

Pendant son mandat et ses huit années comme chef de la direction, M. Paquette a joué un rôle fondamental pour transformer Technicost en une organisation prospère dotée de l'expertise de pointe nécessaire pour offrir des solutions de gestion du crédit, y compris des systèmes de constitution de dossiers de prêt (LOS) aux caisses d'épargne et de crédit canadiennes. Il a également supervisé avec succès la transition réussie de Technicost au groupe de sociétés Co-operators.

« Nous tenons à remercier Dominic pour ses remarquables 30 années de leadership chez Technicost », a déclaré Bob Hague, membre du conseil d'administration de Technicost. « En proposant des produits novateurs pour les caisses d'épargne et de crédit canadiennes, il a jeté les bases pour son successeur, Yves Gagnon, qui poursuivra la croissance de la société dans un secteur dynamique en évolution rapide. Au moment où nous nous tournons vers l'avenir, nous sommes convaincus qu'Yves contribuera grandement à Technicost et nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe. »

Montréalais d'origine, Yves Gagnon possède une vaste expertise logicielle, technique et en matière de gestion. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine. Avant de se joindre à Technicost, il a occupé des postes de direction chez R2i.ca, Ultima Food et Sennheiser Canada, où il a joué un rôle majeur dans la croissance de ces organisations. En tant que chef de l'exploitation, il a su guider la société montréalaise Mediaclip de son démarrage jusqu'à un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars, en plus de l'aider à s'implanter sur les marchés internationaux.

Pour le reste de 2019, Dominic Paquette demeurera au sein de la société en tant que conseiller pour assurer la transition.

