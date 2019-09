Préma-Québec invite la population à participer à la Marche pour - et avec - les Prématurés pour donner de l'espoir... le 7 septembre prochain dans 6 villes du Québec - Plus que 48 heures pour s'inscrire





LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Préma-Québec invite la population à s'inscrire aujourd'hui à la 11e édition de la Marche pour Les Prématurés qui aura lieu le samedi 7 septembre prochain dans six villes du Québec. Petits et grands sont attendus en grand nombre à cet événement rassembleur qui se déroulera simultanément de 9h à 12h, dans le Grand Montréal (Longueuil), Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Saguenay (Chicoutimi) pour souligner le courage de ces petits combattants et envoyer un message d'espoir à leur famille.

Levée de fond nationale

Cet événement annuel de collecte de fonds provincial de Préma-Québec est organisé dans le cadre de la Journée québécoise pour les enfants prématurés et a pour objectif d'amasser 50 000 $. Les profits amassés lors de cette journée serviront à offrir une aide financière ponctuelle aux familles résidant partout dans la province et qui doivent souvent engager des sommes importantes pour demeurer au chevet de leur bébé durant l'hospitalisation.

Démystifions ce tabou qu'est la prématurité

Contrairement à la croyance populaire, saviez-vous que la plupart des nouveau-nés prématurés ont une qualité de vie comparable à celle des enfants nés à terme? Et pourtant, plusieurs personnes croient encore et à tort que la plupart des prématurés, grands ou encore très grands prématurés, vivront avec des séquelles, graves ou pas.

TOUS les prématurés présents à la Marche pour les Prématurés ? qu'ils soient enfants ou adultes ? recevront un autocollant identifiant le nombre de semaines à la naissance. Une belle façon de donner de l'espoir aux familles dont le bébé est hospitalisé, car lorsqu'une maman ou un papa est au chevet de son bébé né avant terme, de voir un autre prématuré né au même terme maintenant devenu grand leur donne l'espoir qu'un jour ce sera leur tour. Au quotidien, ces familles se retrouvent bousculées, angoissées et fragilisées par l'expérience éprouvante de la prématurité, de l'état de santé de bébé et osent à peine se projeter au lendemain.

La raison d'être de la Marche pour les Prématurés est de donner l'espoir et d'amasser des fonds pour offrir les services dont ces parents ont tant besoin.

6 000 familles québécoises sont touchées chaque année par la naissance prématurée de leur enfant

Avec ces activités de levées de fonds, Préma-Québec est en mesure d'offrir des services de qualité aux familles éprouvées par une expérience de naissance prématurée dans six unités néonatales du Québec dont la remise de documents éducatifs et explicatifs, des groupes de discussion en milieu hospitalier, une ligne d'écoute et une messagerie disponible 7 jours sur 7, des massages pour les parents dont le bébé est hospitalisé, de l'aide financière pour les appuyer lorsqu'ils sont au chevet de leur enfant, du soutien spécialisé en allaitement et un accompagnement en deuil périnatal.

Aide-mémoire

Quoi : 11e édition de la Marche pour les Prématurés pour sensibiliser le grand public à la réalité des familles touchées par la prématurité et pour faire connaître le travail que fait l'organisme pour les accompagner



Qui : tous : parents, enfants, famille, amis, collègues qui souhaitent embrasser la cause et marcher ensemble



Quand : le samedi 7 septembre 2019, de 9h à 12h



Où : 6 parcours de 3,5 km à 5 km dans les pars et rues de 6 villes :

- Grand Montréal : Parc Marie-Victorin, Longueuil



- Québec Quai des Cageux, Promenade Samuel-de-Champlain



- Rimouski : Parc de la Gare

- Rouyn-Noranda : Maison Dumulon, Lac Osisko

- Saguenay : Parc de la Rivière-du-Moulin, Chicoutimi



- Sherbrooke : Parc Jacques-Cartier





Comment : pour s'inscrire (en ligne seulement) et/ou faire un don : https://www.jedonneenligne.org/premaquebec/campagne/la-marche-pour-les-prematures/



Participation : 30 $/adulte, 10 $/enfant (6 ans et+), 65 $/famille.

À propos de Préma-Québec - Déjà 16 ans pour les enfants prématurés !

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003 par Ginette Mantha, après avoir donné naissance à son deuxième enfant à 31 semaines de grossesse, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants oeuvrant en néonatologie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance de leur poupon jusqu'à leur retour à la maison, et parfois même au-delà. Chaque année, un enfant sur dix naît avant terme, soit avant la 37e semaine de grossesse. Depuis sa fondation en 2003, près de 1 000 000 $ ont été recueillis en dons et commandites.

