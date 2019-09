WPC révèle le nom et le logo de sa norme de cuisine sans fil





Le Wireless Power Consortium (WPC) a révélé aujourd'hui le nom et le logo de sa norme d'alimentation sans fil pour les appareils de cuisine. La norme Ki (prononcé « Ki ») Cordless Kitchen est représentée par un logo qui distinguera les produits compatibles tels que les autocuiseurs à riz, les grille-pain, les mixeurs, les machines à café, les friteuses sans huile et bien d'autres. Le logo et la marque Ki Cordless Kitchen représentent la sécurité et l'interopérabilité de l'alimentation sans fil pour les appareils de cuisine sans fil, à l'instar du logo Qi pour les appareils mobiles. Des démonstrations en direct des appareils basés sur le projet de norme Ki Cordless Kitchen seront réalisées au salon IFA Next de Berlin cette semaine.

Avec la nouvelle norme Ki Cordless Kitchen, les émetteurs de puissance peuvent être proprement masqués sous les plans de travail, ce qui permet aux appareils sans fil d'être placés simplement et intuitivement sur le comptoir pour recevoir en toute sécurité et très efficacement une alimentation pouvant aller jusqu'à 2,2 kW. Les nouvelles surfaces de cuisson à induction peuvent aussi incorporer cette technologie de cuisine sans fil. Outre leur fonction de cuisson à induction classique, ces surfaces de cuisson peuvent également alimenter les appareils Ki Cordless Kitchen.

Pour garantir un fonctionnement sécurisé, la norme Ki Cordless Kitchen empêche l'électricité d'être transférée lorsque d'autres objets, tels que des clés, des téléphones, des cartes bancaires ou autres, sont placés sur l'emplacement de l'émetteur. Non seulement cela empêche les objets d'être endommagés ou chauffés, mais cela rend également possible une utilisation flexible de l'espace de cuisine, le même espace de comptoir pouvant être utilisé pour préparer les aliments, cuire, manger ou même lire le journal. Sans la gêne des cordons d'alimentation, les appareils peuvent être facilement rangés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, donnant ainsi à la cuisine une apparence propre, moderne et sans encombrement.

« À terme, la norme Ki Cordless Kitchen changera la façon dont nous interagissons avec nos cuisines », a déclaré Hans Kablau, président du Groupe de travail sur les cuisines de WPC. « Non seulement la norme permettra de tout faire, que ce soit éplucher les légumes, cuire ou lire le journal, sur la même surface, mais elle permettra également l'apparition de toute une nouvelle catégorie d'appareils de cuisine intelligents. Il suffit de placer ces casseroles intelligentes sur l'emplacement d'un émetteur de puissance et les consommateurs peuvent cuire sur leurs comptoirs tout comme ils le feraient sur leur élément de cuisson. Grâce à Ki Cordless Kitchen, les consommateurs vont connaître une commodité sans précédent dans leurs cuisines dont ils ne pourront plus se passer par la suite. »

La norme Ki Cordless Kitchen fonctionne avec n'importe quel plan de travail ou surface de table, y compris le marbre, l'ardoise, le granit, le laminé, le bois et bien d'autres. Les appareils compatibles communiquent avec l'émetteur grâce à la communication en champ proche (near-field communication, NFC), une technologie sûre, bon marché et très répandue actuellement utilisée dans le monde entier dans les cartes bancaires, les serrures, les passeports, les tickets de transport, et plus encore.

Afin de stimuler l'adoption de la norme Ki Cordless Kitchen, WPC applique la même collaboration et le même engagement pour la qualité qui avaient été introduits pour l'adoption généralisée de la norme Qi pour le chargement sans fil des smartphones et autres appareils mobiles -- désormais partie intégrante de 4 500 produits certifiés utilisés aujourd'hui. Les membres actuels de WPC, y compris des fabricants de premier plan, collaborent pour développer la nouvelle norme Ki Cordless Kitchen.

Les spécifications du projet de la norme Ki Cordless Kitchen sont actuellement disponibles pour les membres de WPC afin de soutenir le développement continu de l'écosystème Ki Cordless Kitchen. Pour plus de renseignements sur la nouvelle norme, consultez la page www.wirelesspowerconsortium.com/kitchen.

IFA Next 2019

Ki Cordless Kitchen sera présenté sur le stand de WPC au salon IFA Next. Rendez-vous dans le Hall 26, stand 385 pour en savoir plus sur la façon dont les appareils Ki Cordless Kitchen révolutionneront l'expérience de la cuisine.

À propos du Wireless Power Consortium

Créé en 2008, le Wireless Power Consortium est un groupe de développement de normes ouvert et collaboratif comptant plus de 570 entreprises membres dans le monde entier. Les membres du WPC incluent Apple, ASUS, Belkin, Bosch, Canon, ConvenientPower, Dell, De'Longhi, Delphi, E.G.O., Google, Haier, Huawei, IKEA, Lenovo, LG, MediaTek, Mophie, NXP, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, TDK, Verizon Wireless et Xiaomi.

Ces entreprises -- grandes et petites, concurrentes et partenaires d'écosystème, issues de tous les secteurs de l'industrie et de toutes les régions du monde -- collaborent avec un objectif unique : concevoir et faire évoluer les normes les plus utiles, sûres et efficaces au monde pour l'alimentation sans fil. Cela comprend la norme Qi (jusqu'à 15 W) pour les appareils mobiles et la norme Ki Cordless Kitchen (jusqu'à 2,2 kW) pour les appareils de cuisine. Pour en savoir plus, visitez le site www.wirelesspowerconsortium.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

