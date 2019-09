Raj Viswanathan participera à la 17e conférence annuelle Barclays Global Financial Services





Communiqués de presse

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Raj Viswanathan, vice-président à la direction et chef des affaires financières de la Banque Scotia, prendra la parole lors de la 17e conférence annuelle Barclays Global Financial Services qui aura lieu à New York le 10 septembre 2019. L'exposé de M. Viswanathan commencera vers 14 h 45 (HE) et durera environ 40 minutes.

Une diffusion audio sera accessible par l'intermédiaire de la page Relations avec les investisseurs du site de la Banque Scotia, au www.banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 10:18 et diffusé par :