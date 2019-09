Portes ouvertes sur les fermes du Québec - Le ministre André Lamontagne convie la population à découvrir les fermes du Québec





QUÉBEC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, invite la population à participer en grand nombre à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, qui se tiendra le dimanche 8 septembre prochain, de 10 h à 16 h, dans l'ensemble des régions.

Pour cette 17e édition, une centaine de producteurs ont répondu à l'appel et se préparent à recevoir dans leur exploitation agricole, tout à fait gratuitement, les quelque 150 000 visiteurs qui sont attendus. Forte du succès de l'année dernière, la fête agricole est également de retour à l'Esplanade du Parc olympique de Montréal.

Encore cette année, des membres du personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) seront présents dans plusieurs fermes des quatre coins du Québec. Ils s'emploieront à mettre en valeur les bonnes pratiques utilisées en agroenvironnement et à faire la promotion des meilleures pratiques culturales, qui favorisent notamment le maintien de la biodiversité en agriculture. Des activités et jeux éducatifs pour petits et grands permettront aussi de vulgariser les enjeux en matière d'agroenvironnement.

Le MAPAQ est un partenaire de longue date des Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Il est fier d'appuyer les producteurs hôtes et l'Union des producteurs agricoles, instigatrice de l'activité, dans leur volonté de mieux faire connaître les diverses facettes de l'agriculture. Représentant un secteur d'activité d'importance pour le développement économique du Québec et de ses régions, l'agriculture joue un rôle essentiel dans le quotidien de la population.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, consultez le site Internet du Ministère au www.mapaq.gouv.qc.ca ou rendez-vous sur le site consacré à l'activité au portesouvertes.upa.qc.ca.

«?Les Portes ouvertes sur les fermes du Québec sont l'occasion d'offrir à la population une vitrine exceptionnelle sur le milieu agricole et les bonnes pratiques utilisées en agroenvironnement. J'invite les citoyennes et les citoyens à visiter les fermes du Québec et à découvrir toutes les actions menées dans une perspective de développement durable.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

En 2018, plus de 150 000 personnes ont visité l'une des 90 fermes ayant ouvert leurs portes ou ont participé à la grande fête agricole tenue au Parc olympique de Montréal.

Présenté par l'Union des producteurs agricoles, cet événement familial gratuit permet chaque année de visiter des fermes qui, en plus d'un accueil chaleureux, offrent des dégustations de produits régionaux, des démonstrations agricoles, des rencontres avec des experts tels que des vétérinaires et des agronomes de même que, surtout, un contact privilégié avec les gens de passion qui se cachent derrière nos bons produits d'ici.

Plus de 1,5 million de visiteurs ont participé à cette activité depuis la toute première édition, qui a eu lieu en 2003.

