L'Automobility LA ajoute et répète des événements en marge de sa programmation 2019

L'événement du LA Auto Show destiné à la presse et aux professionnels sera l'occasion de sommets et de conférences consacrés au design automobile, au marketing et à la sécurité

LOS ANGELES, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) a annoncé son programme captivant d'événements qui doivent se dérouler en marge d'AutoMobility LA, lequel se tiendra du 18 au 21 novembre 2019. Chaque année, AutoMobility LA met sa plateforme à la disposition de plusieurs organisations pour organiser des forums, des laboratoires d'idées et des sommets afin de compléter sa programmation principale et proposer aux participants un accès aux leaders du secteur dans les secteurs du design, du marketing et de la sécurité.

À partir du lundi 18 novembre, le Securing Mobility Summit reviendra au Los Angeles Convention Center pour la troisième année. Pendant cet événement qui durera toute la journée, le Securing Mobility Summit sera l'occasion de rencontrer des experts de tout premier plan pour débattre de l'avenir de la sécurité dans le secteur de la mobilité. Des spécialistes discuteront de leur façon d'appréhender les questions brûlantes, y compris la lutte contre le terrorisme, l'espionnage industriel, la robotique, l'ingénierie de sécurité et la virtualisation.

ARN Automotive Society proposera sa Auto Think Tank Conference 2019 sur le campus d'AutoMobility LA, le lundi et mardi 18 et 19 novembre. La conférence s'intéressera à deux domaines : la rupture technologique à laquelle doivent répondre les constructeurs automobiles et les défis de la vente au détail qui touchent le réseau des concessionnaires. L'Auto Think Tank Conference s'intéressera aux points de recoupement des secteurs automobiles et visera à proposer des connaissances et des ressources inégalées sur les tendances qui ont une incidence sur le secteur de l'automobile.

Marketing: Automotive LA de MediaPost réunira les meilleurs agents de commercialisation du secteur pour une expérience d'apprentissage partagée unique le mardi 19 novembre. L'agent de commercialisation automobile d'aujourd'hui doit faire face à une période de changement radical, laquelle crée autant de difficultés que d'opportunités. Cette conférence d'une demi-journée rassemblera les connaissances collectives des meilleurs cadres du marketing et de leurs agences partenaires afin de discuter des difficultés et d'élaborer un modèle pour une croissance et une réussite continues à l'avenir.

Revenant au Technology Pavilion mercredi 20 novembre, le Car Design Forum LA 2019 sera l'occasion d'écouter les meilleurs designers de l'espace automobile discuter de la stratégie autour du design automobile. Cette année, ce forum s'intéressera au design axé autour de l'utilisateur et au dessin à l'aide d'outils de réalité augmentée et virtuelle qui révolutionneront le processus de design.

« Nous sommes très heureux de proposer un forum pour les leaders automobiles et technologiques d'aujourd'hui afin qu'ils nouent des liens et partagent des idées », explique Lisa Kaz, PDG du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Ces événements dynamiques sont essentiels pour l'avenir de la mobilité en stimulant des idées nouvelles et innovantes. Nous sommes heureux que les organisateurs de ces événements aient choisi AutoMobility LA comme plateforme pour tenir ces discussions pertinentes et importantes. »

Après tous les événements organisés en marge de l'AutoMobility LA de cette année, le LA Auto Show ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. Pour de plus amples informations sur l'AutoMobility LA et le LA Auto Show, pour réserver un hôtel avec Connections Housing, le partenaire officiel du salon pour le logement, rendez-vous sur AutoMobilityLA.com et LAAutoShow.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LAtm, le premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

