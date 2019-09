Le gouvernement du Canada investit dans des technologies novatrices de réseautage et de stockage de données





Ce nouveau projet, qui vise à créer une technologie avancée de réseautage et de stockage de données, contribuera aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les Canadiens utilisent de plus en plus l'infonuagique et les réseaux de stockage de données à des fins personnelles et commerciales. Si nous voulons être en mesure de répondre à nos besoins futurs, il faut que ces données soient bien protégées et accessibles, et il faut qu'elles soient stockées dans des réseaux qui sont à la fois écologiques et efficients.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 12 millions de dollars dans Rockport Networks (anglais). Cet investissement servira à appuyer le projet Networking at the Edge (NATE) de 49,9 millions de dollars de cette entreprise.

Dans le cadre de ce projet, Rockport créera des systèmes réseau logiciels de stockage de données, qui seront plus rapides et plus sécuritaires, et qui utiliseront moins d'électricité. Rockport Networks créera et maintiendra 300 emplois à Ottawa, en Ontario.

Le Canada s'est engagé à bâtir une économie plus propre. À l'heure actuelle, les centres de données sont très énergivores. En réduisant l'énergie qu'ils consomment, ces centres pourraient atteindre une meilleure efficience énergétique et générer des retombées positives au chapitre de l'environnement.

Le projet NATE fera valoir le leadership du Canada dans le domaine des technologies de réseautage et nous aidera à tenir l'engagement que nous avons pris afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Comme les Canadiens utilisent de plus en plus fréquemment les réseaux et le stockage de données au quotidien, ils doivent avoir l'assurance qu'ils pourront, rapidement et en toute sécurité, stocker leurs données et y accéder. En investissant dans Rockport Networks, non seulement nous assurons une sécurité accrue des données canadiennes, mais nous contribuons aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à consolider la position de chef de file mondial du Canada dans le secteur des technologies de réseautage numérique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les compagnies innovatrices, comme Rockport Networks, démontrent au quotidien à quel point l'environnement et l'économie sont indissociables. Notre gouvernement est heureux de soutenir ce projet novateur important de Rockport qui révolutionnera les systèmes de réseaux, réduira les émissions de gaz à effet de serre et soutiendra des centaines d'emplois ici même, à Ottawa. »

- La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna

« Grâce à ce partenariat avec le gouvernement canadien, et plus particulièrement au soutien de programmes visionnaires comme le Fonds stratégique pour l'innovation, Rockport Networks pourra concevoir des solutions de réseautage de calibre mondial pour le marché international. Notre innovation ouvrira la voie à la création de centaines d'emplois axés sur le savoir, à l'invention et à l'application de nouvelles propriétés intellectuelles pour créer une technologie de réseautage durable et de nouveaux niveaux de protection en matière de cybersécurité. »

- Le président-directeur général de Rockport Networks Inc., Doug Carwardine

Les faits en bref

Rockport Networks est une entreprise de technologie installée à Ottawa qui met au point des solutions logicielles de réseautage autonome qui se distance de la structure traditionnelle des réseaux en éliminant les commandes physiques de réseaux.

qui met au point des solutions logicielles de réseautage autonome qui se distance de la structure traditionnelle des réseaux en éliminant les commandes physiques de réseaux. L'investissement dans Rockport Networks est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 09:50 et diffusé par :