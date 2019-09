Les gouvernements fédéral et provincial inaugurent les travaux de construction de nouvelles maisons d'Habitat pour l'humanité au Labrador





HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Deux nouvelles familles partenaires d'Habitat pour l'humanité verront bientôt leur rêve de posséder une maison se concrétiser.

Un représentant du bureau d'Yvonne Jones, députée fédérale de la circonscription de Labrador, ainsi que l'honorable Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, se sont joints aujourd'hui à ces familles afin de célébrer le début des travaux de construction à Happy Valley-Goose Bay.

Les deux maisons d'Habitat pour l'humanité ont bénéficié d'un investissement de 170 000 $, versé en parts égales par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019 conclue par le gouvernement fédéral et celui de Terre-Neuve-et-Labrador. La Ville de Happy Valley-Goose Bay a quant à elle fourni le terrain pour le projet.

D'ici la fin de 2019, les gouvernements fédéral et provincial auront fourni un financement d'environ 1,7 million de dollars à Habitat pour l'humanité pour la construction de maisons à Terre-Neuve-et-Labrador.

Citations

« Tous les Canadiens méritent d'avoir accès à un logement de qualité convenable. Notre gouvernement reste déterminé à travailler avec divers partenaires pour élaborer et mettre en oeuvre des solutions en matière de logement à Terre-Neuve-et-Labrador et aussi ailleurs au Canada. Les sommes investies permettront de construire deux habitations pour des familles qui le méritent, un endroit qu'elles pourront fièrement appeler leur chez-soi. Notre gouvernement est - et sera toujours - fier de travailler pour cette cause. - Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador

« L'un de nos principaux objectifs est de continuer à offrir des logements convenables et abordables à un plus grand nombre de Terre-Neuviens et de Labradoriens. En collaborant avec nos partenaires communautaires, sans but lucratif et du secteur privé, nous pouvons aider à apporter la stabilité, l'autonomie et l'espoir grâce au logement à beaucoup plus de personnes. » - L'honorable Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes très heureux de nous associer aux gouvernements provincial et fédéral et à la Ville de Happy Valley-Goose Bay pour ce nouveau projet de construction pour deux familles. Nous mobilisons des bénévoles et des partenaires communautaires pour construire des logements abordables et promouvoir l'accession à la propriété. Il ne s'agit pas de faire la charité, mais plutôt de donner un coup de main pour que chacun dispose d'un chez-soi sûr, convenable et abordable. » - Sandra Whiffen, directrice générale, Habitat pour l'humanité - Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador - www.nlhc.nl.ca

Suivez-nous sur Twitter : @GovNL, @CSSD_GovNL et @nlhousing

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 09:47 et diffusé par :