A&W célèbre son partenariat national avec DoorDash





VANCOUVER, le 3 sept. 2019 /CNW/ - À partir d'aujourd'hui, les Canadiens qui ont une petite fringale et achètent leurs burgers et repas A&W préférés par le biais de DoorDash bénéficieront d'une livraison gratuite* à valoir sur leurs commandes d'au moins 10 $. Cette promotion, qui prendra fin le 10 septembre, inaugure le partenariat entre les Services alimentaires A&W du Canada Inc. et DoorDash. Il permettra aux familles occupées et aux étudiants de savourer de délicieux Teen Burgers d'un océan à l'autre.

«?Les Canadiens tirent profit de la flexibilité, de la facilité et de la commodité des plates-formes comme DoorDash, lorsqu'il s'agit de prévoir le dîner, explique Susan Senecal, présidente et chef de la direction d'A&W Canada. En offrant la livraison gratuite, nous aidons les clients à savourer leur burger A&W préféré, là où ils vivent, travaillent et se détendent.?»

DoorDash est actuellement présent dans plus de 80 villes canadiennes. Avec son dernier lancement à Montréal, l'entreprise prévoit de faire passer son activité dans près de 100 villes d'ici la fin de l'année.

« Nous sommes enchantés de notre partenariat avec A&W dans ses plus de 350 restaurants, mais aussi de la possibilité d'offrir à leurs clients d'un océan à l'autre une nouvelle façon pratique de savourer leurs burgers préférés », explique Brent Seals, Directeur pour le Canada.

*Livraison gratuite : Offre valable jusqu'au 10 septembre. Valable uniquement pour les commandes dont le sous-total est supérieur à 10 $ sans les taxes ni les frais applicables. Valable uniquement dans les restaurants A&W participants au Canada. Limite d'une offre par personne. D'autres frais (y compris des frais de service), taxes et pourboire continuent de s'appliquer. Toutes les livraisons sont sujettes à la disponibilité. Obligation de créer ou d'avoir un compte DoorDash valable comprenant une forme de paiement acceptée dans les dossiers. Aucune valeur monétaire. Non-transférable. Utiliser le code promotionnel AWDELIVERY. Voir l'ensemble des conditions à dasherhelp.doordash.com/offer-terms-conditions.

Au sujet d'A&W

Services alimentaires A&W du Canada Inc. constitue la chaîne de restaurants de burgers à service rapide la plus ancienne et à la croissance la plus rapide du Canada. L'entreprise est une propriété canadienne à 100 %, et A&W représente l'une des marques les plus fortes au sein de l'industrie canadienne des services alimentaires. A&W est la seconde chaîne de restaurants de burgers en importance au pays avec plus de 970 restaurants d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, visitez le site www.aw.ca

Au sujet de DoorDash :

DoorDash est une société de technologie qui met en contact les clients avec leurs entreprises locales et nationales préférées dans plus de 4000 villes et 50 états aux États-Unis et au Canada. Fondée en 2013, DoorDash permet aux commerçants de développer leurs activités en leur proposant des services de livraison à la demande, des renseignements reposant sur des données et une meilleure efficacité en magasin, offrant ainsi des expériences agréables de service de porte à porte. Lisez-en plus sur le blogue DoorDash ou à www.doordash.com

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 09:32 et diffusé par :