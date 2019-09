Premier trimestre 2019-2020 : Les ventes de la SAQ augmentent pour atteindre 763,6 M$





MONTRÉAL, le 3 août 2019 /CNW Telbec/ - La SAQ démarre son exercice financier 2019-2020 de belle façon. Pour son premier trimestre, débuté le 31 mars 2019 et clos le 22 juin 2019, elle a réalisé des ventes de 763,6 M$, ce qui représente une croissance de 8,9 M$ (+1,2 %) par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. La SAQ a enregistré pour ce trimestre un résultat net de 260,8 M$ (+0,3 %), entièrement remis au Gouvernement du Québec au bénéfice des Québécois.

Résultat net 260,8 M$ +0,3 % Ventes 763,6 M$ +1,2 % Bénéfice brut 380 M$ +0,2 % Ratio des charges nettes

sur ventes 15,6 %

Ventes dans le réseau des succursales et des centres spécialisés;

Les ventes en volume sont demeurées stables à 39,7 millions de litres.

Les ventes de ce réseau ont atteint 693,2 M$, soit une hausse de 19,3 M$ ou de 2,9 %.

Ventes dans le réseau des grossistes-épiciers;

Les ventes enregistrées auprès de ce réseau ont diminué de 10,4 M$ pour se situer à 70,4 M$ (-12,9 %).

Les ventes en volume correspondantes ont connu une baisse de 12,2 % pour s'établir à 8,6 millions de litres.

La baisse des ventes effectuées auprès du réseau des grossistes-épiciers au cours du premier trimestre est principalement attribuable à l'important niveau de commandes enregistré par ce réseau auprès de la SAQ lors du quatrième trimestre de 2018-2019.

Amélioration du ratio des charges nettes par rapport aux ventes

La SAQ continue ses efforts d'optimisation pour le premier trimestre de son exercice financier 2019- 2020 et améliore encore son ratio de charges nettes pour obtenir un taux de 15,6 % comparativement à 15,8 % au premier trimestre 2018-2019.

Panier moyen

Le panier moyen des achats effectués par les consommateurs en succursale s'est élevé à 48,78 $ comparativement à 47,85 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le prix de vente moyen au litre s'est établi à 19,10 $ en regard de 18,60 $ au premier trimestre de l'exercice 2018-2019.

La SAQ continue de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs afin d'offrir à la clientèle québécoise des prix justes et compétitifs et de maintenir sa première place au sein du classement du Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ) pour ses prix.

Citation

« La SAQ est pleinement satisfaite des résultats obtenus à son premier trimestre. Nous prévoyons d'ailleurs être en mesure de poursuivre cette croissance grâce aux efforts soutenus de nos employés, à nos initiatives commerciales ainsi qu'à l'amélioration de notre performance. »

Catherine Dagenais

Présidente et chef de la direction

Faits saillants du trimestre

La SAQ remet 813 032 $ à Banques alimentaires du Québec

La participation des employés de la SAQ et la générosité de nos clients ont permis d'aider des milliers de personnes à travers le Québec en remettant 813 032 $ à Banques alimentaires du Québec.

De plus, le programme de dons et commandites de la SAQ a permis de remettre une somme de 867 000 $ à 112 événements dans l'ensemble du Québec au cours du premier trimestre 2019-2020.

Nouvelle succursale dans le Grand Marché de Québec

Le 14 juin la SAQ a procédé à l'ouverture d'une nouvelle succursale dans la région de Québec à l'intérieur du Grand Marché. Il s'agit là d'une belle occasion pour la SAQ de présenter un vaste choix de produits du Québec issus du savoir-faire des artisans d'ici.

Le programme Inspire remporte les honneurs au Shopper Innovation + Activation Awards 2019 de Toronto

Le 29 avril dernier, la SAQ a remporté la catégorie Retail innovator of the year (innovation dans le commerce de détail) lors du Shopper Innovation + Activation Awards 2019 à Toronto. Trois ans après la mise sur pied de ce programme, la SAQ continue de personnaliser l'expérience client.

L'approche du programme Inspire a su évoluer afin de s'inscrire dans une approche omnicanal toujours plus pertinente et qui hisse maintenant la SAQ au niveau des entreprises canadiennes les plus innovantes en matière d'expérience client.

Le Rapport trimestriel T1 2019-2020 est disponible dès maintenant dans SAQ.com.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 09:22 et diffusé par :