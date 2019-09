K2 Intelligence développe son offre de services de conformité en matière de criminalité financière dans la région EMEA et embauche un conseiller principal en réglementation, sanctions et lutte contre le blanchissement d'argent





NEW YORK et LONDRES, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- K2 Intelligence a annoncé aujourd'hui qu'elle développait ses activités de Conformité Réglementaire à l'échelle mondiale, continuant ainsi d'élargir ses capacités en matière de lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent dans l'ensemble de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Pour accompagner ces efforts dans la région, Piero Molinario, expert en réglementation financière internationale et en lutte contre le blanchiment d'argent, a rejoint la société à titre de conseiller principal. Il travaillera en collaboration avec Darren Matthews, directeur général exécutif et responsable régional de la région EMEA, et Tom Bock, directeur général exécutif et responsable des offres de conformité en matière de criminalité financière et de lutte contre le blanchiment d'argent de la société.

« Les événements récents ayant révélé des vulnérabilités dans certaines des institutions les plus respectées au monde, la nécessité de guider de manière proactive les solutions de conformité pour éviter les risques actuels et futurs n'a jamais été aussi grande. Le développement de notre palette de solutions de conformité en matière de criminalité financière, et notamment des services de lutte contre le blanchiment d'argent de nos bureaux de Londres et de Genève, nous permettra de mieux servir le marché », a déclaré Jeremy Kroll, PDG et cofondateur de K2 Intelligence.

« Nous sommes ravis d'accueillir Piero au sein de notre équipe. En développant notre offre de conformité en matière de criminalité financière et de lutte contre le blanchiment d'argent dans la région EMEA, nous mettons les bouchées doubles pour répondre aux besoins complexes de nos clients en matière de conformité aux quatre coins du monde. L'expérience de Piero et sa profonde compréhension du paysage mondial nous permettront de mieux servir notre clientèle sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et à d'autres domaines », a déclaré Darren Matthews, directeur général exécutif et responsable régional de la région EMEA.

Depuis de nombreuses années, l'équipe new-yorkaise de K2 Intelligence conseille et surveille les institutions de la région EMEA confrontées à des problèmes de réglementation aux États-Unis. L'équipe de conformité financière et de lutte contre le blanchiment d'argent basée dans la région EMEA travaillera de concert avec ces professionnels pour maintenir les clients informés des exigences de tous les environnements réglementaires dans lesquels ils évoluent, en les aidant à évaluer leurs pratiques internes et à s'assurer qu'elles satisfont aux exigences des régulateurs mondiaux.

Auparavant M. Molinario a exercé en tant que conseiller indépendant auprès de la haute direction de plusieurs institutions financières internationales en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Lettonie et en Italie sur des questions liées à la lutte contre la criminalité financière, notamment des programmes de prévention du blanchiment d'argent, des enquêtes et des mesures correctives, en mettant l'accent sur la gestion du changement, l'efficacité opérationnelle et la restructuration organisationnelle. Avant cela, M. Molinario a travaillé pour Deloitte pendant près de vingt ans à divers postes, dont le plus récent était celui de partenaire à New York et à Milan, où il a dirigé de nombreux projets américains et internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des enquêtes sur des sanctions américaines concernant plusieurs pays, ainsi qu'une évaluation des six principales banques de Chypre dans le cadre du plan de sauvetage de la Banque centrale de Chypre lors de la crise financière et pour le compte de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international.

« De nos jours, quelles que soient leur nature et leur taille, les organisations doivent faire preuve de la plus grande vigilance dans leurs pratiques de conformité anti-blanchiment, notamment lorsque des personnes mal intentionnées trouvent de nouveaux moyens d'exploiter les dispositifs de protection », a déclaré Piero Molinario. « Il est clair que K2 Intelligence a fait oeuvre de pionnier en aidant les organisations financières du monde entier à mettre en place, à maintenir et à développer leurs pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent. J'ai hâte d'entamer ce nouveau chapitre et de travailler à notre développement ».

« Alors que les réglementations en matière de conformité continuent d'évoluer et que les technologies progressent à un rythme soutenu, il importe désormais plus que jamais que les organisations aient une vision globale à 360 degrés de leurs pratiques de conformité anti-blanchiment. Avec Piero à la barre dans la région EMEA et le soutien de l'équipe chevronnée de New York, K2 Intelligence est bien positionnée et à la hauteur de la tâche », a déclaré Tom Bock, directeur général exécutif et responsable des offres de lutte contre la criminalité financière et de lutte contre le blanchiment d'argent de la société.

Les professionnels en réglementation, conformité et lutte contre le blanchiment d'argent de K2 Intelligence fournissent des conseils sur les questions de la lutte contre la criminalité financière et de la conformité réglementaire dans le monde entier, intervenant notamment auprès de banques commerciales et de banques de détail, de banques d'investissement, de services financiers et d'entreprises de technologies financières, ainsi que d'entités gouvernementales et d'autres entités non financières soumises à des obligations. S'appuyant sur ses compétences pointues en matière d'enquêtes, K2 Intelligence aide ses clients à se conformer à la réglementation internationale en matière de criminalité financière par le biais de mesures tant proactives que réactives. Les professionnels multilingues et multidisciplinaires de la société apportent leur expérience et leur expertise des normes internationales, des meilleures pratiques sectorielles et des exigences spécifiques aux 100 pays de la région EMEA, y compris les 28 pays qui suivent les directives de l'UE. OEuvrant depuis les bureaux de Londres, Genève, Madrid et New York de la société, l'équipe en charge de la conformité aux réglementations mondiales assiste les clients dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions et les programmes de conformité antifraude ; le devoir de vigilance relatif à la clientèle (Know Your Customer, KYC) ; le monitorat et les services de conseil indépendants ; le contrôle des sanctions et la conformité ; la lutte contre la corruption ; la validation, l'ajustement et le test de modèles ; la surveillance des transactions ; l'externalisation des processus de conformité ; les évaluations des risques à l'échelle de l'entreprise ; et les conseils en technologies financières.

À propos de K2 Intelligence

K2 Intelligence est une société proposant des services d'enquête, de conformité et de cyberdéfense. Chef de file dans son secteur, elle a été créée en 2009 par Jeremy M. Kroll et Jules B. Kroll, considéré comme le père fondateur du secteur des enquêtes d'entreprise tel qu'on le connait aujourd'hui. Redéfinissant l'intelligence d'entreprise du XXIe siècle, la société associe une solide expertise en la matière à une technologie de pointe, en faisant appel aux meilleures équipes multidisciplinaires du secteur pour résoudre les problèmes les plus complexes de ses clients.

Depuis ses bureaux à New York, Londres, Madrid, Genève, Los Angeles et Chicago, K2 Intelligence conseille les gouvernements, les entreprises, les conseils d'administration et les particuliers dans différents domaines, tels que les enquêtes et les litiges, la conformité réglementaire, la cyberdéfense, la construction et l'immobilier, les risques stratégiques et la sécurité, ainsi que les services aux clients privés.

Pour de plus amples informations, consultez www.k2intelligence.com.

CONTACTS :

Paula Zirinsky

Directrice du marketing international

pzirinsky@K2Intelligence.com

Lindsay Sweeney

Responsable des relations avec les médias

lsweeney@K2Intelligence.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/930510/K2Intelligence_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 09:15 et diffusé par :