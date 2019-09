L'USB-IF annonce la publication de la spécification USB4tm





L'USB Implementers Forum (USB-IF), l'organisation qui soutient l'avancement et l'adoption de la technologie USB, a annoncé aujourd'hui la publication de la spécification USB4tm, une mise à jour majeure destinée à fournir l'architecture USB de nouvelle génération, laquelle complète et s'appuie sur les architectures USB 3.2 et USB 2.0 existantes. L'architecture USB4 est basée sur la spécification du protocole Thunderbolttm récemment développée par Intel Corporation au bénéfice de l'USB Promoter Group. Elle permet de doubler la bande passante globale maximale de l'USB et rend possibles de nombreux protocoles d'affichage et de données simultanés.

Le développement de la spécification USB4 a été annoncé pour la première fois en mars 2019 par l'USB Promoter Group. Elle vient maintenant d'être officiellement publiée par l'USB-IF et peut être téléchargée à l'adresse suivante : www.usb.org.

Principales caractéristiques de la solution USB4 :

Fonctionnement à deux voies avec les câbles USB Type-C® existants, et fonctionnement pouvant aller jusqu'à 40 Gbit/s sur des câbles certifiés 40 Gbit/s

Multiples protocoles de données et d'affichage se partageant efficacement la bande passante globale maximale

Rétrocompatibilité avec USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3

Étant donné que le connecteur USB Type-C est devenu le port d'affichage externe de nombreux produits hôtes, la spécification USB4 offre à l'hôte la possibilité de mettre à l'échelle les allocations de manière optimale pour le flux des données d'affichage. Même si la spécification USB4 introduit un nouveau protocole sous-jacent, la compatibilité avec les hôtes et périphériques USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3 existants est prise en charge ; la connexion qui en résulte s'adapte à la meilleure capacité mutuelle des périphériques connectés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.usb.org.

Les prochaines Journées des développeurs USB (USB Developer Days) 2019 comprendront une formation technique détaillée sur la spécification USB4, ainsi que les toutes dernières informations sur l'USB Type-C, l'USB Power Delivery, et sur les nouvelles stratégies de marque de l'USB-IF. Les informations concernant l'inscription aux évènements suivants sont disponibles à l'adresse suivante : www.usb.org.

Journées des développeurs USB ? Seattle

17 et 18 septembre 2019

Grand Hyatt Seattle, Seattle, Washington, États-Unis

Journées des développeurs USB ? Taipei

19 et 20 novembre 2019

W Taipei, Taipei, Taiwan

À propos de l'USB-IF

L'organisation à but non lucratif, USB Implementers Forum, Inc. a été créée dans le but de fournir un forum et une structure de soutien pour la promotion et l'adoption de la technologie USB telle que définie dans les spécifications USB. L'USB-IF facilite le développement de dispositifs compatibles USB de qualité supérieure, via son programme de logo et de conformité, et promeut les avantages de la technologie USB et la qualité des produits qui ont été validés par des tests de conformité. D'autres informations, notamment des publications sur les produits les plus récents et les annonces technologiques, sont disponibles en vous rendant sur le site Web de l'USB-IF à l'adresse www.usb.org

USB4tm, USB Type-C® et USB-C® sont des marques de commerce de l'USB Implementers Forum. Thunderbolttm est une marque déposée d'Intel Corporation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

