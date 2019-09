Le Marathon international Oasis de Montréal décide d'accentuer son VIRAGE VERT en collaboration avec Équiterre et le Conseil québécois des événements écoresponsables





MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Marathon international Oasis de Montréal est fier d'annoncer un partenariat avec Équiterre et le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), deux organisations environnementales, afin de développer un plan pour devenir un exemple en écoresponsabilité. Avec cette association, le Marathon international Oasis de Montréal souhaite intégrer davantage de pratiques d'écoresponsabilité au sein de son organisation et ainsi, devenir un événement écoresponsable et zéro déchet.

Une première étape nécessaire : un état des lieux et une évaluation

Comme première étape, Équiterre et le CQEER feront une analyse complète du marathon de cet automne, les 21 et 22 septembre prochains. Ils élaboreront un bilan qui servira de tremplin à la mise sur pied d'un plan d'action pour faire des prochaines éditions des événements de plus en plus écoresponsables. Les prochaines années seront consacrées à offrir des alternatives vertes, à instaurer de nouvelles pratiques, à changer les comportements, tout en sensibilisant et mobilisant les participant-e-s. Ainsi, le Marathon international Oasis de Montréal et ses partenaires veulent pouvoir servir d'exemple et inspirer d'autres événements sportifs à travers le monde.

« L'année dernière, nous avions décidé de retirer l'ensemble des bouteilles en plastique en utilisant des citernes d'eau. Cette année, nous poursuivons sur cette lancée, en récidivant avec les citernes d'eau et en offrant le titre de transport gratuit pour tous les participants. Mais nous souhaitons approfondir notre démarche et avons choisi de faire appel aux chefs de file en matière d'écoresponsabilité pour mieux nous accompagner. Les événements sportifs d'envergure comme le nôtre ont la responsabilité d'emboîter le pas avec une approche de développement durable pour encourager le changement et réduire les impacts négatifs associés à ces événements. »

Dominique Piché, producteur et directeur de course du Marathon international Oasis de Montréal

« Équiterre est heureux de pouvoir accompagner le Marathon international Oasis de Montréal dans son virage vert avec le CQEER. Nous avons démontré avec La course Changer le monde et le « Mode d'emploi pour des courses écoresponsables » que nous avons créé qu'il est possible d'organiser un événement d'envergure 100 % écoresponsable et zéro déchet. À plus grande échelle, nous sommes ravis de constater une volonté et un engagement ambitieux du Marathon international Oasis de Montréal. Il nous ouvre ses portes pour une évaluation transparente, qui sera communiquée aux Montréalais-es, un public très sensibilisé aux enjeux environnementaux. Un marathon écoresponsable et zéro déchet serait une grande fierté pour toute la population. »

Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre par intérim

« Depuis 10 ans, le CQEER est heureux de participer au mouvement des événements sportifs écoresponsables. L'engagement du Marathon international Oasis de Montréal témoigne d'une volonté de changer les façons de faire et d'un intérêt quant aux préoccupations grandissantes des citoyens face à la qualité de notre environnement. Nous sommes donc heureuses de soutenir les efforts de cette équipe afin qu'elle intègre le développement durable à l'organisation de son rassemblement annuel! »

Caroline Voyer, Conseil québécois des événements écoresponsables

« La Ville de Montréal est fière de s'associer au Marathon international Oasis de Montréal, un événement majeur qui encourage des dizaines de milliers de personnes à être actives, qui met en valeur les quartiers de notre magnifique métropole et qui a à coeur de réduire son empreinte écologique. La Ville de Montréal est bien engagée dans la lutte contre les changements climatiques et il nous fait plaisir d'appuyer des initiatives comme celles du Marathon, qui nous permettront d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais une ville plus verte et plus durable. »

Hadrien Parizeau, conseiller associé aux sports au comité exécutif de la Ville de Montréal

À propos d'Équiterre

E?quiterre propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société ou? les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui sont également sains et équitables. www.equiterre.org

À propos du Conseil québécois des événements écoresponsables

Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) est un carrefour d'information et d'échange qui facilite et encourage l'organisation d'événements durables et écoresponsables au Québec. Il est appuyé par un comité consultatif formé d'une vingtaine d'experts et un vaste réseau de partenaires. Initié par le Réseau des femmes en environnement, son expertise se développe depuis 1999. www.evenementecoresponsable.com

À propos du Marathon international Oasis de Montréal

En 2019, le Marathon international Oasis de Montréal, un grand rendez-vous sportif, musical et culturel propulsé par la Série des marathons Rock 'n' Roll, tiendra le 29e marathon de Montréal. Avec près de 18 000 participants aux cinq distances offertes, le Marathon international Oasis de Montréal est le plus important événement de course à pied au Québec. Pour plus d'information ou pour s'inscrire à l'édition de 2019, visitez : www.runrocknroll.com/montreal/

À propos d'IRONMAN

Une compagnie de Wanda Sports Holding, IRONMAN exploite un portefeuille mondial d'événements incluant IRONMAN® Triathlon Series, IRONMAN® 70.3® Triathlon Series, 5150tm Triathlon Series, les courses de la Rock 'n' Roll Marathon Series®, Iron Girl®, IRONKIDS®, les courses de l'International Triathlon Union World Triathlon Series, des épreuves de cyclisme sur route de la UCI Velothon Majors Series, des courses de vélo de montagne incluant l'Absa Cape Epic, des marathons d'envergure comme le Standard Chartered Marathon de Singapour ainsi que différentes épreuves sportives combinées. Annuellement, les événements IRONMAN, conjointement avec tous les événements produits par Wanda Sports Holdings, accueillent plus d'un million de participants friands de sports d'endurance. Les événements de la série IRONMAN® représentent la plus grande plateforme de participation sportive au monde. Depuis la création de la marque IRONMAN® en 1978, les athlètes ont prouvé que RIEN N'EST IMPOSSIBLE (ANYTHING IS POSSIBLE®) en franchissant les lignes d'arrivée des courses d'endurance les plus exigeantes dans le monde entier. IRONMAN® a connu une croissance unique en passant d'une seule course à un phénomène international qui regroupe aujourd'hui plus de 250 courses dans 50 pays. Pour plus d'information, visitez www.ironman.com.

À propos de Wanda Sports Holdings

Wanda Sports Holding, numéro un mondial de l'industrie du sport, a été fondé afin de capitaliser sur les opportunités d'affaires existantes dans le marché des sports et de contribuer à la prospérité du paysage sportif mondial dans trois domaines principaux : 1) les sports-spectacles (médias et marketing sportif), 2) les sports de participation (promouvoir un mode de vie sain), 3) les services (numérique, production et solutions). Wanda Sports Holding comprend Infront Sports & Media, une entreprise internationale de marketing sportif, IRONMAN, la marque emblématique du sport d'endurance et Wanda Sports China. L'entreprise est basée à Guangzhou, en Chine.

