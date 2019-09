CRU lance un nouveau dispositif de stockage robuste de qualité militaire





Le disque SSD robuste Solo Hawk ioSafe offre des capacités de protection de données extrêmes aux installations industrielles et aux personnes dans des environnements difficiles

VANCOUVER, Washington, 3 septembre 2019 /CNW/ - CRU, un fournisseur de confiance de dispositifs de sécurité des données, de transport de données et de stockage de données à l'épreuve des catastrophes au Département de la Défense ainsi qu'à d'autres agences gouvernementales et entreprises commerciales, a annoncé aujourd'hui le lancement du disque SSD robuste Solo Hawk ioSafe. Le nouveau dispositif de stockage portable, disponible dans des capacités de 500Go et 1To, a été conçu et testé en conformité aux normes MIL-SPEC 810G et peut résister à une submersion dans l'eau et dans des produits chimiques, une exposition à la poussière, à des températures extrêmes, à une chute de 3 mètres et à d'autres conditions extrêmes.

Le Solo Hawk surpasse largement la concurrence avec sa capacité à être submergé dans jusqu'à 3 mètres d'eau pendant 72 heures (et non pas seulement 30 minutes) et dans jusqu'à 3,6 mètres de produits chimiques (carburéacteur, carburant diesel, huiles, combustibles hydrauliques) pendant jusqu'à une heure. Le dispositif fonctionne à des altitudes allant jusqu'à 9 000 mètres, à des températures de -20 à 50 degrés Celsius, et peut être exposé aux rayonnements UV et au sable/à la poussière pendant jusqu'à 24 heures. Le dispositif incorpore les technologies USB 3.2 Gen 2 et USB Type-C assurant une vitesse et une connectivité de 10 Gbps. Le disque SSD robuste Solo Hawk est parfait pour les applications soumises à des conditions de service sévères dans les cadres manufacturiers et industriels, le travail sur le terrain en régions éloignées, et pour d'autres utilisations telles que la photographie en plein air.

« Nous avons développé le Solo Hawk pour combler un vide sur le marché en matière de dispositifs de stockage portables de qualité militaire disponibles au marché civil », a déclaré Randal Barber, chef de la direction de CRU. « Solo Hawk ajoute une protection de données en mobilité à votre gamme ioSafe de produits de stockage à l'épreuve des catastrophes. »

Le Solo Hawk inclut deux années du service de récupération des données ioSafe avec l'option de prolonger la couverture à cinq ans. Le dispositif est en vente chez les plus grands détaillants en ligne, y compris Amazon. Pour en savoir plus, visitez le site Web ioSafe.

À PROPOS de ioSafe et de CRU

La gamme de produits ioSafe appartient à la famille CRU, renommée pour son rôle dans la sécurité des données et le transport de données pour des gouvernements, des organisations militaires, et des entreprises du monde entier. Les technologies brevetées résistant à l'eau et au feu d'ioSafe offrent la tranquillité d'esprit que procure la protection constante des données de nos clients--en cas d'incendie, d'inondation, ou de fuite de plomberie, les clients d'ioSafe peuvent reprendre leurs activités plus rapidement qu'avec les autres solutions disponibles.

