Restauration PremièreAction complète l'entente d'acquisition de JPL Après sinistre

MISSISAUGA, Ontario, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restauration PremièreAction, le plus important fournisseur indépendant de services de restauration après sinistre au Canada, a conclu l'entente déjà annoncée d'acquérir JPL Après sinistre, une entreprise comptant plus de 50 ans d'expérience et d'expertise en restauration après sinistre à Gatineau, Ottawa et dans la région de l'Outaouais. Tous les employés de JPL font maintenant partie de l'équipe PremièreAction, renforçant ainsi son offre de services dans la région de la capitale nationale.

Fondée en 1966, et employant environ 70 personnes, JPL est le principal fournisseur de services complets de restauration à Gatineau.

« PremièreAction partage nos valeurs et objectifs d'affaires, et cela fait en sorte que notre organisation a pris la bonne décision », a déclaré le propriétaire de l'entreprise, Earl Laforest, qui a été nommé vice-président Opérations et acquisitions de PremièreAction pour le Québec et la région de la capitale nationale.

Au cours des dernières années, PremièreAction a ouvert des succursales dans la ville de Québec, à Ottawa et à Sainte-Agathe au Québec, en plus de sa succursale principale à Montréal, ce qui en fait le fournisseur de services complets de restauration commerciale et résidentielle le plus important dans la province de Québec et la région de la capitale nationale. M. Laforest travaillera étroitement avec le vice-président administratif, Barry J. Ross, dans le but d'orchestrer la croissance dans toute la province de Québec.

En 2016, PremièreAction s'est associée à la société américaine Interstate Restoration. Cette transaction marque le début de la prochaine phase de développement et de projets d'acquisition de PremièreAction, tant au Québec qu'à l'échelle nationale.

« PremièreAction et Interstate ont pour vision de devenir un chef de file mondial dans l'industrie de la restauration après sinistre, et cette acquisition représente une autre étape importante que nos sociétés regroupées viennent de franchir », a déclaré Dave Demos, chef de la direction de PremièreAction.

L'annonce fait suite à l'acquisition de PremièreAction et de Interstate par FirstService Corporation en mai dernier. La transaction s'inscrit dans l'objectif continu de l'entreprise regroupée d'atteindre le sommet de l'industrie, de croître à l'échelle mondiale et d'offrir une expérience exceptionnelle.

Sur Restauration PremièreAction

Fondée en 2007 et établie à Mississauga en Ontario, Restauration PremièreAction limitée est l'un des fournisseurs de service de restauration et de reconstruction les plus importants en Amérique du Nord. Restauration PremièreAction est une filiale de FirstService Corp. En 2016, PremièreAction a uni ses forces avec Interstate Restoration, un important fournisseur de services de restauration après sinistre visant les entreprises commerciales aux États-Unis.

Comptant environ 1 500 employés, Restauration PremièreAction et Interstate aident les propriétaires immobiliers et les entreprises à se rétablir après des sinistres causés par le feu, inondation, des catastrophes naturelles et humaines

Pour obtenir plus de renseignements sur Restauration PremièreAction, visitez www.premiereaction.ca ou composez le 1.877.778. 6731 ou sur Twitter, www.twitter.com/firstonsite.

