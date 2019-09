Osisko obtient 114 g/t Au sur 2,8 mètres à Osborne-Bell





TORONTO, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats du programme de forage intercalaire au gîte aurifère Quévillon Osborne-Bell (détenu à 100 %), qui est situé à 15 kilomètres au nord-ouest de la ville de Lebel-sur-Quévillon, au Québec. Le programme de forage de 50 000 mètres était axé sur le forage intercalaire du gîte Osborne-Bell, dans la cadre du programme de forage de définition global à Windfall. Osborne-Bell demeure ouvert en profondeur, avec un bon potentiel d'accroissement des ressources; la planification d'autres sondages d'exploration en 2020 est en cours.



Les nouveaux résultats d'analyse significatifs de 71 intervalles dans 47 sondages intercalaires sont présentés ci-dessous. Les faits saillants des nouveaux résultats de forage intercalaire comprennent notamment : 114 g/t Au sur 2,8 mètres dans le sondage OSK-OB-19- 109; 51,5 g/t Au sur 2,8 mètres dans le sondage OSK-OB-19-212; 35,3 g/t Au sur 2,7 mètres dans le sondage OSK-OB-192; 9,49 g/t Au sur 7,6 mètres dans le sondage OSK-OB-19-131; 9,60 g/t Au sur 4,8 mètres dans le sondage OSK-OB-19-137. Des cartes montrant l'emplacement des sondages et les résultats d'analyse complets sont disponibles au www.osiskomining.com .

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle (m) Au (g/t) non coupé Au (g/t) coupé à 100 g/t Type Zone OSK-OB-18-092 40,0 43,2 3,2 7,78 Intercalaire 3-653 incluant 42,8 43,2 0,3 59,4 Intercalaire OSK-OB-18-092 111,5 113,5 2,0 3,37 Intercalaire 3-652 OSK-OB-18-092 132,3 134,5 2,2 10,4 Intercalaire Nouvelle incluant 132,8 133,2 0,4 43,0 Intercalaire OSK-OB-18-094 165,5 168,5 3,0 5,55 Intercalaire 3-653 incluant 167,0 168,5 1,5 10,6 Intercalaire OSK-OB-18-094 180,5 182,5 2,0 9,25 Intercalaire 3-652 incluant 182,2 182,5 0,6 23,0 Intercalaire OSK-OB-18-095 121,2 124,0 2,8 5,04 Intercalaire 3-551 incluant 121,2 121,9 0,7 18,1 Intercalaire OSK-OB-18-100 233,2 235,8 2,6 3,41 Intercalaire 3-551 incluant 234,0 234,3 0,3 25,1 Intercalaire OSK-OB-18-103 203,6 205,6 2,0 6,93 Intercalaire 2-652 incluant 204,6 204,9 0,3 39,3 Intercalaire OSK-OB-19-105 18,0 21,0 3,0 4,47 Intercalaire Nouvelle incluant 18,0 18,3 0,3 41,4 Intercalaire OSK-OB-19-105 130,9 133,3 2,4 3,71 Intercalaire 3-651 incluant 130,9 131,4 0,5 16,0 Intercalaire OSK-OB-19-106 23,7 25,7 2,0 4,82 Intercalaire 3-552 incluant 23,7 24,0 0,3 16,9 Intercalaire OSK-OB-19-109 282,4 286,2 2,8 114 30,7 Intercalaire 3-652 incluant 284,4 285,2 0,8 392 100 Intercalaire OSK-OB-19-110 92,0 94,0 2,0 3,16 Intercalaire 1-651 OSK-OB-19-110 224,8 226,8 2,0 3,63 Intercalaire 1-550 OSK-OB-19-113 46,7 48,9 2,2 15,9 Intercalaire 1-653 incluant 46,7 48,1 1,4 24,8 Intercalaire OSK-OB-19-117 38,9 41,0 2,1 6,38 Intercalaire 1-651 incluant 39,4 39,7 0,3 38,6 Intercalaire OSK-OB-19-119 89,6 91,7 2,1 34,8 Intercalaire Nouvelle incluant 90,6 91,3 0,7 94,2 Intercalaire OSK-OB-19-120 150,4 153,4 3,0 5,10 Intercalaire 1-652 incluant 150,4 151,0 0,6 23,8 Intercalaire OSK-OB-19-122 80,1 82,2 2,1 3,25 Intercalaire 1-653 incluant 81,8 82,2 0,4 11,8 Intercalaire OSK-OB-19-125 209,1 211,1 2,0 4,27 Intercalaire 2-652 incluant 210,1 211,1 1,0 7,95 Intercalaire OSK-OB-19-129 328,1 330,5 2,4 4,36 Intercalaire 2-650 incluant 328,1 329,0 0,9 9,85 Intercalaire OSK-OB-19-131 266,4 274 7,6 9,49 Intercalaire 2-652 incluant 266,7 267,1 0,4 82,8 Intercalaire et 270,2 271,0 0,8 20,0 Intercalaire et 272,3 273,1 0,8 19,1 Intercalaire OSK-OB-19-131 335,0 337,9 2,9 4,16 Intercalaire 2-651 OSK-OB-19-131 351,7 357,4 5,7 5,31 Intercalaire 2-650 incluant 351,7 355,0 3,3 8,03 Intercalaire OSK-OB-19-132 77,8 80,0 2,2 3,07 Intercalaire Nouvelle OSK-OB-19-132 252,5 254,9 2,4 5,61 Intercalaire 2-652 incluant 254,6 254,9 0,3 16,5 Intercalaire OSK-OB-19-137 96,2 101,0 4,8 9,60 Intercalaire OSK-OB-19-138 295,1 297,1 2,0 7,94 Intercalaire 3-551 incluant 295,1 295,5 0,4 37,7 Intercalaire OSK-OB-19-138 360,5 365,0 4,5 7,36 Intercalaire 3-652 OSK-OB-19-144 39,3 42,0 2,7 8,30 Intercalaire 1-652 incluant 40,2 41,0 0,8 12,0 Intercalaire OSK-OB-19-144 118,0 120,3 2,3 3,51 Intercalaire 1-551 incluant 118,3 119,0 0,7 8,72 Intercalaire OSK-OB-19-144 166,3 168,5 2,2 4,57 Intercalaire 1-651 incluant 166,3 167,0 0,7 12,4 Intercalaire OSK-OB-19-144 183,3 185,6 2,3 5,10 Intercalaire 1-651 incluant 185,1 185,6 0,5 21,0 Intercalaire OSK-OB-19-145 119,5 123,0 3,5 5,93 Intercalaire 1-653 incluant 120,5 121,0 0,5 24,7 Intercalaire OSK-OB-19-146 71,5 74,1 2,6 10,2 Intercalaire 1-551 incluant 73,5 74,1 0,6 40,1 Intercalaire OSK-OB-19-151 41,2 43,4 2,2 13,4 Intercalaire 1-652 incluant 41,2 41,8 0,6 40,3 Intercalaire OSK-OB-19-151 123,4 126,0 2,6 10,5 Intercalaire Nouvelle incluant 123,4 124,2 0,8 25,5 Intercalaire OSK-OB-19-151 137,3 139,5 2,2 23,7 Intercalaire 1-651 incluant 138,9 139,5 0,6 49,0 Intercalaire OSK-OB-19-155 191,0 194,2 3,2 6,48 Intercalaire 3-551 OSK-OB-19-156 21,0 23,5 2,5 3,55 Intercalaire Nouvelle OSK-OB-19-159 542,0 544,0 2,0 3,82 Intercalaire 3-653 OSK-OB-19-160 108,0 110,1 2,1 3,80 Intercalaire 1-653 incluant 109,0 109,6 0,6 12,6 Intercalaire OSK-OB-19-161 288,7 290,7 2,0 5,76 Intercalaire Nouvelle incluant 289,7 290,7 1,0 11,3 Intercalaire OSK-OB-19-162 328,5 330,6 2,1 3,84 Intercalaire 3-552 incluant 329,9 330,6 0,7 10,2 Intercalaire OSK-OB-19-162 362,7 365,3 2,6 12,0 Intercalaire 3-653 incluant 363 363,5 0,5 61,0 Intercalaire OSK-OB-19-162 369,3 371,8 2,5 6,89 Intercalaire 3-653 incluant 369,9 370,8 0,9 17,8 Intercalaire OSK-OB-19-164 171,1 173,1 2,0 5,74 Intercalaire Nouvelle incluant 172,1 172,6 0,5 21,9 Intercalaire OSK-OB-19-170 95,4 97,6 2,2 3,02 Intercalaire 1-653 incluant 96,3 96,9 0,6 10,7 Intercalaire OSK-OB-19-171 48,6 51,0 2,4 11,0 Intercalaire 3-652 incluant 48,6 49,0 0,4 64,5 Intercalaire OSK-OB-19-175 214,3 218,0 3,7 8,54 Intercalaire 2-652 incluant 214,3 215,4 1,1 23,8 Intercalaire OSK-OB-19-176 379,4 382,0 2,6 6,47 Intercalaire 3-653 incluant 379,4 380,0 0,6 25,1 Intercalaire OSK-OB-19-178 94,2 96,2 2,0 8,20 Intercalaire 3-653 incluant 94,7 95,4 0,7 23,1 Intercalaire OSK-OB-19-180 414,5 416,5 2,0 6,00 Intercalaire Nouvelle incluant 416,2 416,5 0,3 35,1 Intercalaire OSK-OB-19-182 93,0 95,0 2,0 3,77 Intercalaire 3-653 OSK-OB-19-186 311,8 313,8 2,0 3,10 Intercalaire 3-551 incluant 312,8 313,2 0,4 10,9 Intercalaire OSK-OB-19-191 291,7 294,0 2,3 4,55 Intercalaire 3-654 incluant 292,0 292,7 0,7 13,2 Intercalaire OSK-OB-19-192 374,7 377,6 2,7 35,3 23,3 Intercalaire 3-551 incluant 375,7 376,1 0,4 180 100 Intercalaire OSK-OB-19-192 415,0 418,0 3,0 9,70 Intercalaire 3-653 incluant 416,1 416,8 0,7 34,8 Intercalaire OSK-OB-19-194 249,0 251,0 2,0 3,03 Intercalaire Nouvelle OSK-OB-19-194 261,9 265,7 3,8 3,23 Intercalaire 3-552 incluant 261,9 262,2 0,3 34,0 Intercalaire OSK-OB-19-194 339,2 342,0 2,8 3,46 Intercalaire 3-650 incluant 340,0 341,1 1,1 7,71 Intercalaire OSK-OB-19-196 217,1 219,3 2,2 3,23 Intercalaire 3-552 incluant 218,7 219,3 0,6 9,58 Intercalaire OSK-OB-19-196 223,8 226,3 2,5 13,0 Intercalaire 3-552 OSK-OB-19-196 228,7 231,8 3,1 3,16 Intercalaire 3-552 incluant 228,7 229,0 0,3 12,3 Intercalaire OSK-OB-19-196 244,2 248,0 3,8 3,06 Intercalaire 3-551 incluant 246,8 247,1 0,3 17,4 Intercalaire OSK-OB-19-201 375,1 377,2 2,1 8,00 Intercalaire 3-551 incluant 375,1 376,2 1,1 14,7 Intercalaire OSK-OB-19-204 323,5 325,5 2,0 7,70 Intercalaire 3-552 incluant 324,5 325,5 1,0 15,0 Intercalaire OSK-OB-19-212 237,2 240,7 3,5 3,34 Intercalaire 3-552 incluant 237,2 237,7 0,5 11,9 Intercalaire OSK-OB-19-212 260,7 267,7 7,0 3,62 Intercalaire 3-552 incluant 260,7 261,7 1,0 21,4 Intercalaire OSK-OB-19-212 310,3 313,1 2,8 51,5 22,6 Intercalaire 3-653 incluant 310,3 310,9 0,6 235 100 Intercalaire OSK-OB-19-213 295,0 297,0 2,0 10,7 Intercalaire 3-551 incluant 295,0 296,0 1,0 20,3 Intercalaire





Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Élévation

(m) OSK-OB-18-092 186,6 -45,1 135 341 231 5 444 068 2250 OSK-OB-18-094 191,8 -45,8 237 341 399 5 444 051 2425 OSK-OB-18-095 192,5 -45,0 254 341 315 5 444 119 2325 OSK-OB-18-100 193,7 -45,3 261 341 564 5 444 064 2525 OSK-OB-18-103 198,2 -49,0 221 341 216 5 444 136 2175 OSK-OB-19-105 197,3 -47,8 135 341 448 5 443 963 2475 OSK-OB-19-106 194,9 -45,0 132 341 470 5 443 930 2450 OSK-OB-19-109 192,3 -47,4 297 341 247 5 444 210 2175 OSK-OB-19-110 193,5 -51,5 303 340 670 5 444 222 1625 OSK-OB-19-113 19,6 -46,8 101 340 918 5 444 078 1900 OSK-OB-19-117 193,5 -45,0 86 340 724 5 444 158 1700 OSK-OB-19-119 193,8 -45,8 92 340 695 5 444 371 1600 OSK-OB-19-120 194,4 -59,7 251 340 570 5 444 500 1450 OSK-OB-19-122 200,5 -59,6 110 340 607 5 444 458 1500 OSK-OB-19-125 193,8 -51,0 236 341 104 5 444 163 2050 OSK-OB-19-129 185,1 -50,5 371 341 106 5 444 186 2050 OSK-OB-19-131 192,1 -49,5 418 341 137 5 444 214 2075 OSK-OB-19-132 185,0 -50,0 407 341 067 5 444 223 2000 OSK-OB-19-137 186,9 -46,0 277 341 050 5 444 092 2075 OSK-OB-19-138 193,3 -53,0 416 341 342 5 444 237 2275 OSK-OB-19-144 209,5 -52,7 247 340 877 5 444 157 1850 OSK-OB-19-145 192,7 -49,3 358 340 775 5 444 340 1700 OSK-OB-19-146 203,5 -45,0 208 340 864 5 444 140 1825 OSK-OB-19-151 194,2 -54,2 173 340 810 5 444 186 1775 OSK-OB-19-155 199,4 -54,2 270 341 326 5 444 146 2275 OSK-OB-19-156 194,9 -60,6 111 340 540 5 444 476 1475 OSK-OB-19-160 193,8 -60,4 144 340 527 5 444 519 1400 OSK-OB-19-161 192,8 -51,1 299 341 885 5 443 933 2875 OSK-OB-19-162 188,0 -53,4 414 341 496 5 444 173 2425 OSK-OB-19-164 193,7 -61,3 210 340 542 5 444 543 1450 OSK-OB-19-170 253,8 -50,0 156 340 637 5 444 451 1600 OSK-OB-19-171 196,6 -52,0 75 341 238 5 444 025 2250 OSK-OB-19-175 209,9 55,2 240 341 250 5 444 123 2200 OSK-OB-19-176 184,5 -55,8 407 341 496 5 444 174 2450 OSK-OB-19-178 196,6 -53,5 168 341 269 5 444 081 2225 OSK-OB-19-180 183,6 -58,8 438 341 496 5 444 176 2450 OSK-OB-19-182 195,0 -54,0 116 341 899 5 443 811 2925 OSK-OB-19-186 200,1 -59,9 333 341 573 5 444 083 2525 OSK-OB-19-191 198,0 -66,0 383 341 573 5 444 083 2675 OSK-OB-19-192 187,5 -59,1 432 341 497 5 444 176 2475 OSK-OB-19-194 187,9 -49,8 356 341 527 5 444 095 2500 OSK-OB-19-196 189,5 -50,5 285 341 512 5 444 080 2525 OSK-OB-19-201 189,4 -50,6 469 341 443 5 444 262 2400 OSK-OB-19-204 182,2 -53,4 419 341 455 5 444 178 2300 OSK-OB-19-212 184,9 -56,2 380 341 467 5 444 113 2475 OSK-OB-19-213 189,9 -53,4 370 341 378 5 444 214 2350

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo. (OGQ 510), vice-président à l'exploration au Québec de la Société, qui est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L'épaisseur réelle n'est pas connue au moment présent, mais est estimée à 65-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage pour la zone. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d'au moins 3,0 g/t Au diluées sur des longueurs d'au moins 2,0 m dans l'axe de forage. Tous les résultats d'analyse de carottes de forage ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes aux laboratoires d'ALS à Val-d'Or (Québec), à Thunder Bay et à Sudbury (Ontario), à Vancouver (Colombie-Britannique). La méthode d'analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Tous les échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments par la méthode Aqua Regia-ICP-AES d'ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'AQ/CQ par la Société et par le laboratoire.

A? propos du gi?te aurife?re Osborne-Bell

Le gi?te aurife?re Osborne-Bell est situe? a? 15 kilome?tres au nord-ouest de la ville de Lebel-sur-Que?villon, dans la re?gion de l'Abitibi au Que?bec (Canada). Les ressources mine?rales de?finies par Osisko, telles que divulgue?es dans le rapport technique Osborne- Bell (tel que de?fini ci-dessous), comprennent 2 587 000 tonnes a? 6,13 g/t Au (510 000 onces) dans la cate?gorie des ressources mine?rales pre?sume?es. La mine?ralisation se compose de neuf (9) zones mine?ralise?es individuelles : 1-551, 1-651, 1-653, 2-650, 2-652, 3-551, 3-552, 3-652 et 3-653. Toutes les zones forment des lentilles subverticales suivant les roches volcaniques interme?diaires et felsiques plongeant vers le nord-est. Le gi?te est bien de?fini de la surface jusqu'a? une profondeur de 300 me?tres. Pour de plus amples de?tails a? propos des principales hypothe?ses, des parame?tres et des me?thodes employe?es pour l'estimation des ressources mine?rales concernant le projet aurife?re Osborne-Bell, veuillez consulter le rapport technique intitule? « Technical Report and Mineral Resource Estimate ? Osborne-Bell deposit, Que?villon property » date? du 23 avril 2018 (date d'effet au 2 mars 2018), qui a e?te? pre?pare? par InnovExplo inc. de Val-d'Or, au Que?bec (le « rapport technique Osborne-Bell »). Le rapport technique Osborne-Bell est disponible sur le site web d'Osisko a? l'adresse www.osiskomining.com et sur SEDAR, sous le profil d'Osisko a? l'adresse www.sedar.com . Pour de plus amples de?tails a? propos de l'EEP, veuillez consulter le rapport intitule? « Preliminary Economic Assessment of the Windfall Lake Project, Lebel-sur-Quévillon, Québec, Canada » daté du 1er août 2018 (date d'effet au 12 juillet 20180, lequel a été préparé par pour Osisko par BBA Inc., InnovExplo Inc., Golder Associates Ltd, WSP Canada Inc. et SNC-Lavalin Stavibel Inc. (l'« EEP de Windfall »). L'EEP de Windfall, qui inclut le gîte Osborne Bell Deposit est disponible sur SEDAR ( www.sedar.com ), sous le profil d'Osisko.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et de Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant, entre autres choses, sur les délais requis et la capacité d'Osisko de déposer un rapport technique portant sur cette estimation de ressources minérales; les perspectives pour le gîte aurifère Osborne-Bell; le potentiel que le gîte aurifère Osborne-Bell soit un gîte significatif; le site potentiel de la future usine de traitement pour le gîte aurifère du Lac Windfall; les délais requis et la capacité d'Osisko, le cas échéant, de publier une mise à jour des ressources pour Windfall-Lynx; les dépenses en immobilisations projetées en lien avec l'exploitation minière du gîte aurifère Osborne-Bell; la conversion des ressources mine?rales pre?sume?es en ressources mine?rales de cate?gorie mesure?e ou indique?e; l'importance des activite?s et des re?sultats d'exploration historiques. Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées. Ils impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage; la participation dans le projet Quévillon et le gîte aurifère Osborne-Bell; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

John Burzynski

Président et chef de la direction

Téléphone : 416 363-8653

