TC Transcontinental vend son immeuble de Fremont, en Californie, à Hearst





MONTRÉAL, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) (la « Société ») annonce la vente de son immeuble de Fremont, en Californie, à Hearst pour la somme de 75 millions de dollars américains. Rappelons que la Société avait déjà transféré à Hearst les activités d'impression de son usine de Fremont, en Californie, en avril 2018.

La transaction en cours est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2019. Une fois la vente conclue, TC Transcontinental recevra un paiement unique en espèces de 75 millions de dollars américains. La Société prévoit utiliser le produit net de cette vente pour réduire sa dette, conformément à son objectif de ramener son ratio d'endettement net sous la barre des 2,0x d'ici la fin de l'exercice financier 2020, ainsi que pour poursuivre sa transformation avec des acquisitions ciblées.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, la conjoncture économique dans le monde, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, le taux de change, la disponibilité des capitaux, les coûts des matières premières, la concurrence, la capacité de la Société de générer une croissance interne dans son secteur de l'emballage, la capacité de la Société à procéder à des transactions stratégiques et à intégrer efficacement les acquisitions à ses activités sans nuire à sa croissance et à sa rentabilité, tout en réalisant les synergies attendues, l'environnement politique et social ainsi que les changements au niveau réglementaire ou législatif, notamment en matière environnementale, de développement durable et d'utilisation de certains produits, l'effet de l'adoption de produits numériques sur la demande de ses produits imprimés, le changement des habitudes de consommation ou la perte d'un client majeur, la sécurité de ses produits d'emballage utilisés dans l'industrie de l'alimentation, l'innovation dans son offre, la protection de ses droits de propriété intellectuelle, la concentration de ses ventes dans certains segments, la cybersécurité et la protection des données, le recrutement et la rétention du talent dans certains secteurs géographiques et d'activités, la fiscalité, les taux d'intérêt et le niveau d'endettement. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 28 octobre 2018 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de regroupements d'entreprises ou de fusions ou acquisitions qui pourraient être annoncés après la date du 3 septembre 2019.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières en matière d'exonération.

Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 3 septembre 2019. De tels énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l'exigent.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également un leader canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 28 octobre 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale, Communications d'entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations avec les investisseurs

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

