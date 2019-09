Verra Mobility s'associe à APRR afin d'élargir sa présence européenne et d'offrir ses services à un plus grand nombre de clients





PHOENIX, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Verra Mobility (NASDAQ : VRRM), leader mondial du transport intelligent, a annoncé ce jour son partenariat avec APRR, le quatrième plus grand opérateur autoroutier d'Europe, afin de fournir ses services de gestion de péage à la clientèle française et de rendre la mobilité plus facile et plus intelligente pour un plus grand nombre de consommateurs à travers l'Europe.

« Dans la foulée de l'acquisition d'European Parking Collection l'an dernier, cet accord constitue pour nous une nouvelle étape, essentielle pour l'essor de notre présence internationale », a déclaré David Roberts, président et directeur général de Verra Mobility. « Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur la fourniture de services de péage à nos partenaires loueurs de voitures (RAC) dans toute la France. Ce partenariat, avec l'évolution de nos systèmes mondiaux, constitue la première étape pour jeter les bases d'une expansion vers d'autres pays, qui rendra les voyages sur route en Europe plus fluides et connectés. »

Ce partenariat permettra à Verra Mobility de concevoir et de mettre au point des produits pour les flottes en se concentrant, dans un premier temps, sur les voitures de location, afin que conducteurs et loueurs puissent tirer des avantages du grand réseau autoroutier français et économiser à la fois du temps et de l'argent, en utilisant les voies de péage électronique sans avoir à ralentir et à s'arrêter pour payer chaque péage par carte de crédit ou en espèces.

« Travailler avec l'équipe de Verra Mobility a été une expérience formidable », a dit Guillaume Herent, directeur général adjoint d'APRR. « Nous nous réjouissons à l'idée de ce partenariat exceptionnel, dans la poursuite de notre objectif commun qui est d'améliorer l'expérience globale de voyage tout en assurant la sécurité, l'information et le confort des conducteurs. »

À propos d'APRR

APRR, une filiale d'Eiffage, gère des autoroutes et des structures de péage dans le cadre de concessions attribuées par l'État français. Selon les modalités de ses accords de concession, le Groupe a également largement investi dans son réseau, long de 2300 km, afin d'améliorer les conditions de voyage et de satisfaire les nouvelles exigences de la clientèle en matière de mobilité.

À propos de Verra Mobility

Verra Mobility (NASDAQ : VRRM) s'est engagé à développer et à utiliser les dernières technologies, ainsi que les données les plus récentes, pour sécuriser et simplifier le transport. En tant qu'entreprise mondiale, Verra Mobility se trouve au centre de l'écosystème de mobilité, qui regroupe des véhicules, des dispositifs, des informations et des personnes pour résoudre les problèmes les plus complexes auxquels sont confrontés nos clients et les régions dont ils ont la charge.

Verra Mobility aide les flottes commerciales et les entreprises de location de voitures les plus importantes au monde à gérer les transactions et les infractions de péage, pour des millions de véhicules. En tant que fournisseur de systèmes connectés, Verra Mobility traite des millions de transactions chaque année, étant connecté à plus de 50 autorités de péage individuelles et plus de 400 autorités émettrices. L'entreprise favorise également le développement de villes sûres, en partenariat avec les organismes d'application de la loi, les services de transport et les secteurs scolaires d'Amérique du Nord, par l'exploitation de milliers de radars surveillant les feux rouges, la vitesse, les voies réservées aux autobus et les arrêts d'autobus scolaires. Basé en Arizona, Verra Mobility est présent dans plus de quinze pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.verramobility.com.

