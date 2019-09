Portes ouvertes sur les fermes du Québec ce dimanche : L'environnement, c'est dans notre culture!





LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le dimanche 8 septembre, de 10 h à 16 h, l'Union des producteurs agricoles (UPA) présentera la 17e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec sur plus de 100 fermes de toutes les régions et sur l'Esplanade du Parc olympique de Montréal. Pour la toute première fois, l'événement se dote d'une thématique : l'agroenvironnement.

« Les productrices et producteurs agricoles déploient beaucoup d'efforts pour mettre en place de bonnes pratiques agroenvironnementales dans leur production, quelle que soit leur spécialité. Sur les fermes comme à Montréal, je vous invite à aller à la rencontre des agricultrices et des agriculteurs du Québec, qui n'ont pas fini de vous surprendre! » a exprimé Marcel Groleau, président général de l'UPA.

Marie-Eve Janvier, porte-parole, invite la population à visiter le portesouvertes.upa.qc.ca dès maintenant pour consulter la liste des fermes participantes et obtenir tous les détails du volet montréalais. Marie-Eve souligne également que la journée Portes ouvertes est un événement gratuit pour toute la famille, qui sera tenu beau temps, mauvais temps.

« Si la terre est si généreuse et les produits de la terre si abondants, c'est grâce aux femmes et aux hommes qui leur consacrent leur vie. C'est grâce à leur travail persévérant, au fil des saisons et des ans. Aller à leur rencontre est un enrichissement pour tous », a pour sa part déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

L'UPA remercie les partenaires de l'événement : le Mouvement Desjardins, les bannières Provigo et Maxi, membres du groupe Loblaw, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, La Coop fédérée, Promutuel Assurance, la Fédération québécoise des municipalités, La Financière agricole du Québec, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l'Ordre des agronomes du Québec, la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, le Campus Macdonald de l'Université McGill et La Terre de chez nous. Un merci spécial à VIA Pôle d'expertise en services-conseils agricoles.

Photos disponibles : https://flic.kr/s/aHsmF9rsMj

