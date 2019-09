Avis aux médias - Le président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens participera au Toronto Global Forum





TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens (ABC), participera demain à la table ronde sur le milieu du travail de l'avenir, qui aura lieu dans le cadre du Toronto Global Forum accueilli par le Forum économique international des Amériques.

L'ABC, partenaire en littératie financière du Forum de 2019, tiendra simultanément une table ronde au sujet de la littératie financière et de son impact sur le bien-être économique. Rehausser le niveau de littératie financière est une priorité de l'ABC qui offre un encadrement et des renseignements sur ce thème depuis des décennies. Principalement, l'ABC organise deux programmes de littératie financière gratuits et non commerciaux : Votre Argent-Étudiants et Votre Argent-Aînés.

DATE : Le mercredi 4 septembre 2019



HEURE : De 10 h 45 à midi



SUJET : « Le milieu du travail de l'avenir »Le milieu du travail est remodelé de maintes façons : la technologie modifie le

déroulement des activités et de la croissance des entreprises, ainsi que le travail des

employés. Parallèlement, les méthodes de recrutement évoluent et les acteurs de

l'industrie doivent s'adapter aux critères d'une nouvelle génération de travailleurs.



CONFÉRENCIERS: Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Ian Siegel, Cofondateur et chef de la direction, Zip Recruiter

Melissa Dickerson, chef des finances et directrice générale, Genstar Capital

Corey McCarthy, vice-présidente du marketing, Beekeeper

Animateur : Yung Wu, chef de la direction, MaRS



LIEU : Hôtel Fairmont Royal York, Salle de bal

100, rue Front Ouest

Toronto (Ontario)

De plus amples renseignements peuvent être obtenus dans le programme du Forum (en anglais).

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

Suivez @banquiersCDN sur Twitter

Consultez les messages vidéo sur Youtube.com/CdnBankers

Rejoignez l'ABC sur LinkedIn

SOURCE Association des banquiers canadiens

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 08:00 et diffusé par :