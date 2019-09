WSP acquiert Orbicon une société de services-conseils en environnement établie au Danemark





MONTRÉAL, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Orbicon A/S (« Orbicon »), une société de services-conseils danoise spécialisée dans le secteur de l'environnement. La société, qui compte 500 employés, offre également des services dans les secteurs de l'approvisionnement et de l'infrastructure, ainsi que du bâtiment. Orbicon est également présente en Suède et dans l'Arctique.



L'acquisition ? financée au moyen des liquidités et des facilités de crédit disponibles de WSP ? est conforme au Plan stratégique mondial 2019?2021 de la société. Orbicon, qui est l'une des marques les plus connues dans le secteur de l'environnement au Danemark, génère environ 75 % de son chiffre d'affaires grâce aux services environnementaux. L'acquisition d'Orbicon renforcera la présence de WSP dans les pays nordiques (plus particulièrement au Danemark), tout en renforçant son offre de services-conseils stratégiques en environnement.

« Cette transaction nous permettra de réaliser nos ambitions stratégiques, soit d'accroître nos activités dans les pays nordiques, tout en renforçant notre expertise dans le secteur de l'environnement », a déclaré Magnus Meyer, président et chef de la direction de WSP pour les pays nordiques. « Nos compétences combinées, ainsi que notre compatibilité culturelle, permettront aux deux organisations de travailler efficacement côte à côte sur des projets sélectionnés, créant ainsi des solutions attrayantes et à valeur ajoutée pour nos clients. Nous attendons avec impatience d'accueillir tous nos nouveaux collègues au sein de WSP. »

Per Christensen, chef de la direction d'Orbicon, a pour sa part déclaré ce qui suit : « Le fait de devenir membre de la famille WSP est une excellente nouvelle pour Orbicon et ses employés. En nous joignant à la société, nous renforcerons considérablement notre position concurrentielle dans la région des pays nordiques, ce qui nous donnera accès au réseau mondial et à l'expertise de premier ordre de l'un des principaux cabinets de notre industrie. De plus, être associé à une équipe dont le modèle opérationnel et la culture sont en phase avec les nôtres ouvre la voie à d'importantes opportunités, tant pour les clients que pour les employés ».

À PROPOS D'ORBICON

Orbicon est une société multidisciplinaire d'ingénierie-conseil active dans les secteurs de l'environnement, de l'approvisionnement et de l'infrastructure, ainsi que du bâtiment. Elle est très réputée pour ses solutions novatrices en matière de durabilité et d'adaptation climatique. La société, qui est de plus en plus présente dans les pays nordiques et occupe une position forte dans l'Arctique, a participé à des projets tels que l'étude d'impact environnemental du tunnel du Fehmarnbelt. Ce tunnel immergé qui, une fois achevé, sera le plus long du monde pour la route et le rail reliera le Danemark à l'Allemagne. Mentionnons également la conception technique de la ville des Nations Unies à Copenhague, qui a reçu le prix du bâtiment écologique de la Commission européenne et le certificat LEED Platine pour les nouveaux immeubles.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d'ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 49 000 employés de talent travaillant dans des bureaux situés à travers le monde, nous occupons une place de choix pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com

