belairdirect et Georges St-Pierre s'allient pour combattre les taux d'assurance automobile





La bonne conduite triomphe dans la dernière campagne publicitaire de belairdirect



TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les clients sont aux commandes de leur assurance automobile dans la dernière campagne publicitaire de belairdirect, Le Boxeur. La publicité adopte une approche narrative cinématographique empreinte d'humour pour présenter automérite, un programme exclusif de l'entreprise qui récompense les clients pour leur conduite sécuritaire grâce à des rabais personnalisés sur leur assurance. Avec l'aide du champion d'arts martiaux mixtes de renommée internationale Georges St-Pierre (GSP), la nouvelle campagne frappe un grand coup en démontrant qu'il est possible de faire des économies avec son assurance auto.

Le personnage principal de la nouvelle campagne de belairdirect, Le Boxeur, est interprété par GSP. Ce rôle d'un athlète professionnel lui va comme un gant! Les entraîneurs de GSP, grâce à leurs méthodes prudentes d'entraînement, démontrent les avantages de la conduite sécuritaire et la possibilité d'être récompensé avec un rabais personnalisé.

«?Cette année, notre publicité s'est tournée vers une approche narrative cinématographique qui traite de la déception universelle et émotionnelle de ne pas être maître de la situation, un sentiment que les Canadiens sont nombreux à éprouver face à leurs primes d'assurance, a expliqué Humberto Valencia, vice-président Marketing et Stratégie numérique pour belairdirect. Dans la campagne Le Boxeur, nous démontrons que nous redonnons le contrôle à nos clients, tout en ayant du plaisir.?»

«?Je suis très fier de m'associer à la dernière campagne de belairdirect, une entreprise canadienne solide qui a fait ses preuves, a déclaré Georges St-Pierre. Nous avons eu beaucoup de plaisir sur le plateau. Camper le rôle s'est fait naturellement : je me suis mis dans le même état d'esprit qu'avant un combat. Je crois que c'est une façon amusante de montrer aux Canadiens que la bonne conduite peut être récompensée!?»

«?C'était logique d'avoir un athlète canadien de renommée mondiale pour démontrer que c'est facile d'économiser et que l'assurance n'a pas besoin d'être compliquée, a poursuivi Humberto Valencia. GSP rend notre récit encore plus authentique et, bien sûr, notre chevalier animé est de la partie pour encourager et divertir.?»

Le deuxième rôle de la campagne Le Boxeur est tenu par automérite, l'outil télématique de belairdirect qui allie une technologie d'avant-garde, des algorithmes reposant sur un apprentissage machine et une expérience client réinventée pour offrir un produit de qualité supérieure. Intégré à l'application mobile de belairdirect, cet outil mesure le comportement du conducteur au volant et calcule son pointage de sécurité. Et tout cela peut se traduire en économies : avec automérite, trois clients sur quatre profiteront d'un rabais.

Cette campagne 360 se déclinera en messages télé et radio, en vidéos en ligne, et sur les plateformes numériques et dans les médias sociaux. Elle sera déployée principalement au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique dès le début du mois de septembre.

Fondée au Québec en 1955, belairdirect offre des produits d'assurance auto et habitation directement aux consommateurs. Elle emploie présentement plus de 1?600 personnes. L'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne, grâce à son réseau de succursales. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC - www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners. Pour plus d'informations, visitez www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook, Instagram et Twitter.



