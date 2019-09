La Gaming Standards Association (GSA) fait état de progrès constants dans la norme TC456 du Comité européen de la normalisation





SAN GWANN, Malte, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Depuis 2017, GSA Europe, basée à Malte, sert d'organisation de liaison avec le Comité technique TC456 du Comité européen de normalisation. Plus tôt cette année, le directeur général de GSA Europe, Mark Pace, a été élu par le CEN pour codiriger un projet visant à créer une norme européenne d'établissement de rapports de jeux en ligne.

S'exprimant lors du World Gaming Executive Summit à Barcelone, Pace a indiqué que le comité technique a fait des progrès constants dans la création d'une norme à l'appui de la supervision du jeu en ligne.

« La création d'une norme d'établissement de rapports réglementaires est importante pour les régulateurs de toute l'Europe, et c'est un honneur de travailler côte à côte avec nos collègues du TC456 sur cet important projet », a déclaré M. Pace. « Nous apportons toute l'expertise technique de GSA Europe au TC456 pour aider à créer une norme qui peut être facilement adoptée à travers le continent. »

Plus tôt cette année, GSA Europe a fait don au CEN de son projet d'interface d'établissement de rapports réglementaires et d'ensemble de données réglementaires pour aider les activités du TC456.

« Bien qu'il ne soit pas approprié de divulguer des détails spécifiques pour le moment, je peux dire que nous travaillons avec diligence à la rédaction d'une version finale, que nous faisons des progrès constants et que nous nous attendons à ce qu'un projet de document soit soumis à une consultation finale des membres du CT d'ici la fin de cette année », a-t-il ajouté.

GSA Europe a été créée dans le but de mieux répondre aux besoins régionaux des fournisseurs, des fabricants, des opérateurs en ligne et terrestres et des régulateurs hors Amérique du Nord. Il y a un niveau d'adhésion qui convient à tous les budgets. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.gamingstandards.com.

