Coup d'envoi de la compétition mondiale d'arts martiaux à Chungju





CHUNGJU, Corée du Sud, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Près de 3 200 maîtres et personnalités officielles des arts martiaux de 106 pays se sont rassemblés à Chungju, ville du centre de la province du Chungcheong du Nord en Corée du Sud le 30 août pour le lancement des Championnats du monde 2019 des arts martiaux de Chungju.

La compétition, surnommée Olympiades des arts martiaux, se poursuivra sous le slogan « Au-delà du temps, un pont pour le monde » jusqu'au 6 septembre au Gymnasium de Chungju et dans sept autres endroits de Chungju qui se trouve environ à 150 kilomètres au sud-est de Séoul.

« J'espère que l'événement d'aujourd'hui servira d'occasion pour que les artistes martiaux héritent et propagent tous les arts martiaux du monde, par delà les religions, les races et les pays, et qu'ils diffusent leurs valeurs à tout le monde, y compris les jeunes, les femmes et les invalides, » a déclaré dans son discours d'ouverture de la cérémonie Lee Si-jong, gouverneur de la province du Chungcheong du Nord et président du comité organisateur.

Accompagnés de 705 personnalités officielles, un total de 2 414 athlètes entreront en lice pour se disputer 271 médailles d'or dans 20 catégories d'arts martiaux : lutte à la ceinture, judo, taekwondo, aïkido, ju-jitsu, muay thaï, sambo, savate, wushu, kabaddi, kurash, pencak silat, hapkido coréen, archerie montée, taekkyeon, concours de records d'arts martiaux, démontration d'arts martiaux, ssireum, tong-il moo-do et yongmudo.

Les athlètes participants comprennent notamment 369 artistes martiaux du plus haut niveau, classés plus haut que huitièmes dans le monde ou ayant remporté des médailles dans des compétitions internationales ou continentales au cours des trois dernières années.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu au stade de Chungju devant une audience d'environ 10 000 ressortissants, dignitaires, athlètes et personnalités officielles.

Parmi les dignitaires présents figuraient le Premier ministre Lee Nak-yon, Lee Kee-heung, président du Comité coréen des sports et des Jeux olympiques et membre du Comité international olympique, le gouverneur Lee du Chungcheong du Nord et également président du Comité d'organisation des Championnats du monde 2019 des arts martiaux de Chungju, Choue Chung-won, président de la Fédération mondiale de taekwondo et qui est le président des Championnats du monde des arts martiaux de Chungju de 2019, l'ancien secrétaire-général de l'ONU Ban Ki-moon, président honoraire des Championnats du monde 2019 des arts martiaux de Chungju et Rafael Chiulli, président de l'Association mondiale des fédérations internationales de sport (GAISF).

Les championnats de Chungju sont la deuxième compétition à avoir lieu dans la province du Chungcheong du Nord, la première ayant été organisée en août 2016 à Cheongju, capitale de la province.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/968569/2019_Chungju_World_Martial_Arts_Masterships.jpg

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 06:52 et diffusé par :