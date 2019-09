Sindberg « rentre à la maison » : la Chine et le Danemark construisent ensemble une communauté partageant un avenir commun pour l'humanité





NANJING, Chine, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 31 août, la cérémonie d'inauguration de la statue de « Sindberg » s'est déroulée dans le parc commémoratif de Mathersburg à Aarhus. La reine du Danemark, Margaret II, et l'ambassadeur de Chine au Danemark, Feng Tie, ont assisté à l'événement au cours duquel la reine du Danemark a dévoilé la statue. Cet événement vise à commémorer l'acte vertueux de Sindberg qui abrita des dizaines de milliers de réfugiés lors du massacre de Nanjing et à exprimer au monde la paix intérieure qui habite les Chinois et les Danois. Dans cette optique, Aarhus et Nanjing lanceront une série de coopérations pragmatiques dans les domaines de la culture, de l'économie, du commerce et du maintien de la paix, a annoncé le Bureau d'information du Gouvernement populaire municipal de Nanjing.

Des artistes chinois et danois travaillent ensemble afin de raconter au monde l'histoire de Nanjing

De décembre 1937 à mars 1938, Bernhard Arp Sindberg, alors âgé d'une vingtaine d'années, travaillait à la cimenterie Jiangnan à Nanjing. Pendant 106 jours, Sindberg abrita et porta secours à des réfugiés chinois. Les Chinois le félicitèrent alors pour « avoir agi courageusement pour une cause juste » et l'appelèrent « l'ami de la Chine ». L'acte de bravoure de Sindberg est progressivement devenu une histoire légendaire qui s'est largement répandue en Chine et au Danemark. Cette histoire extraordinaire est le souvenir le plus fort lié à cette statue et cette exposition spéciale.

La statue de « Sindberg » le représente les bras ouverts pour montrer la fraternité et le dévouement dont il a fait preuve pendant la Seconde Guerre mondiale. La « Porte de l'espoir » créée par l'artiste danoise Lene Desmentik accompagne les statues et se veut un symbole d'espoir et d'avenir. Elle renforce davantage les relations incomparables qu'entretiennent les deux villes et exprime l'espoir d'une amitié et d'une belle vision de la paix au peuple chinois et au peuple danois. En outre, la base de la statue comporte une forme spéciale représentant une « brique », symbole d'une détermination héroïque.

L'un des créateurs, Shang Rong, de l'Institut de sculpture et d'art de l'Université de Nanjing, a déclaré : « Nanjing est également le lieu où nous avons grandi, moi et Fu Licheng. Cette ville nous a nourris et c'est un honneur pour nous d'avoir l'occasion de raconter au monde cette belle histoire sur Nanjing, une ville à l'image forte ».

« Co-construction la paix » : contribuer à la paix et à l'amitié entre la Chine et le Danemark

« Il est clair que Bernhard Arp Sindberg revêt une grande importance pour Nanjing et pour toute la Chine. Il nous rappelle qu'une seule personne peut faire la différence. » La reine Margaret II du Danemark a prononcé un discours lors de la cérémonie de dévoilement. Après la cérémonie, la reine a accepté le contrat de « co-construction de la paix » présenté par le représentant de Nanjing-les briques.

Les mots « Jinling » ont été gravés sur la brique aux côtés de l'inscription. Des roses pourpres et jaunes symbolisant la paix et le courage ont également été peintes sur les deux faces portant les mots « Jinling ». Cette combinaison unique de brique murale et de peintures minutieuses véhicule le message de paix que Nanjing souhaite adresser au monde et exprime son désir de resserrer les liens d'amitié et de construire une communauté partageant un avenir commun pour l'humanité.

L'ambassadeur de Chine au Danemark, Feng Tie, a déclaré : « Sindberg a sauvé la vie de dizaines de milliers de Chinois. Les Chinois l'apprécient, le respectent et se souviendront toujours de lui. Sa bravoure héroïque est la preuve de son noble esprit humanitaire. Son histoire révèle également à quel point la guerre est cruelle et la paix précieuse. J'espère que la statue deviendra un symbole de l'amitié qui règne entre les peuples chinois et danois. »

Le « héros de Nanjing » danois restera pour toujours « l'ami de la Chine »

Le même jour, l'exposition spéciale « Sindberg : le "héros de Nanjing" danois » a été inaugurée à la bibliothèque Dokk1 à Aarhus. L'exposition est divisée en deux parties. La première partie retrace les 106 jours de Sindberg à Nanjing et montre la fraternité et le courage dont il a fait preuve pour aider les pauvres. La deuxième partie, intitulée « Aujourd'hui à Nanjing », présente aux habitants d'Aarhus le nouveau visage de cette ancienne capitale. L'enthousiasme dont elle fait preuve pour construire une ville innovante fait écho à la grandeur de l'acte de Sindberg il y a 82 ans.

« Il y a 80 ans, grâce au sens de la justice de Sindberg, le destin du Danemark et celui de Nanjing se sont liés ; 80 ans plus tard, les relations entre la Chine et le Danemark se sont renforcées dans un effort constant de créer une communauté partageant une vision d'avenir commun pour l'humanité. C'est un échange culturel et éducatif amical et une coopération industrielle égalitaire. » a déclaré He Mingsheng, un historien danois de la Seconde Guerre mondiale.

Le temps passe vite et Nanjing s'engage désormais dans cette nouvelle ère sur la voie de l'innovation et de la créativité en s'appuyant sur les bases et la confiance de la belle ancienne capitale, s'efforçant de réduire à sa manière la distance entre cette ancienne capitale de l'Est et le royaume des contes de fées d'Europe du Nord, en digne héritière de la profonde amitié qui s'est tissée entre les peuples chinois et danois.

« Bernhard Arp Sindberg (1911-1983) est né à Aarhus, au Danemark. De décembre 1937 à mars 1938, Sindberg a participé à la création du camp de réfugiés de la cimenterie Jiangnan à Nanjing, en Chine, et sauvé les réfugiés. Les Chinois n'oublieront jamais cet acte d'humanité et de bravoure. Don du Gouvernement populaire municipal de Nanjing et du Centre culturel chinois de Copenhague. Août 2019. »

L'inscription ci-dessus est gravée sur le socle de la statue en chinois et en danois. Nanjing est liée au sang d'Aarhus depuis le geste de Sindberg. L'esprit humanitaire de Sindberg brillera également pour toujours dans les étoiles de l'humanité.

