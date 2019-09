Le bénéfice net du groupe Skyworth au premier semestre augmente de près de 20 % tandis que la marge bénéficiaire brute s'élève à 19,7 %





SHENZHEN, Chine, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe Skyworth (00751.HK) a publié ses résultats intermédiaires pour 2019 après clôture le 27 août. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,23 milliards de yuans (environ 2,4 milliards de dollars américains), avec une marge bénéficiaire brute ayant progressé de 17,3 % à 19,7 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice avant impôts et le bénéfice net se sont établis à 562 millions de yuans (environ 78,6 millions de dollars américains) et à 348 millions de yuans (environ 48,6 millions de dollars américains) pour le semestre, soit des hausses respectives de 46 % et 20,4 % par rapport à l'année précédente.

Au cours de la période, la société a investi 908 millions de yuans (environ 127 millions de dollars américains) dans la recherche et le développement de plusieurs produits intelligents de haute qualité afin d'améliorer sa compétitivité, qui a augmenté considérablement de 20,6 %. La situation financière de la société a encore été optimisée, la valeur comptable du capital s'élevant à 4,265 milliards de yuans (environ 596 millions de dollars américains) au 30 juin 2019, ce qui représente une augmentation considérable de 28,7 % par rapport au 31 décembre 2018.

Au premier semestre, le groupe Skyworth a poursuivi la mise en oeuvre de sa stratégie de transformation. Dans le secteur du multimédia, le chiffre d'affaires émanant du contenu Internet a bondi de 39,3 % par rapport à la même période de l'année dernière. En effet, le nombre d'activations d'utilisateurs de télévisions connectées (smart TV) a atteint 38 millions tandis que la moyenne d'utilisateurs actifs par jour s'élève à 13,85 millions. La société a exploité de toutes ses forces ses avantages de précurseur en ajustant son portefeuille de produits de télévision couleur ainsi que la structure de sa base de données clients, accélérant ainsi la pénétration du marché de la télévision OLED tout en augmentant sa part de marché à travers le lancement de produits haut de gamme pour consolider sa position sur l'ensemble du secteur.

Sous l'impulsion des technologies de systèmes intelligents, l'activité des décodeurs numériques a progressé, tandis que les segments de la maison intelligente, de l'IdO et de la sécurité ont été lancés, ouvrant ainsi de nouvelles voies de croissance.

En adoptant une stratégie axée sur le haut de gamme du secteur de l'électronique grand public, le secteur de l'électronique intelligente de la société a bénéficié d'une mise à niveau générale en termes de positionnement sur le marché, de marque, d'échelle et de prix. Le portefeuille de canaux de vente a été optimisé pour couvrir tous les canaux de vente, des chaînes de magasins d'électroménager aux sites de commerce en ligne en passant par les boutiques traditionnelles des petites villes et communes chinoises, stimulant ainsi la hausse du chiffre d'affaires et du volume des ventes.

De plus, Skyworth devrait profiter pleinement des actions entreprises par le gouvernement chinois au début de l'année pour accélérer le développement d'une industrie nationale de la vidéo 4K/8K UHD.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/967950/Skyworth.jpg

