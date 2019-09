Avis aux médias - Grève ce mardi à l'UQAM : rentrée perturbée





MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La première journée de la session automnale de 2019 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) n'a pas lieu. Les employés de soutien de l'université sont en grève aujourd'hui depuis minuit et une, et ce, pour une durée de 24 heures.

Les 1800 employés de soutien demandent que l'employeur revienne à la table avec une meilleure offre salariale, car celle-ci est à la source du litige. L'offre présentée aux syndiqués est inférieure à celle obtenue par d'autres employés du secteur universitaire québécois, ce que les membres du SEUQAM jugent inadmissible.

Les employés de soutien de l'UQAM sont sans convention collective depuis le 31 mai 2017. Ils sont membres du Syndicat des employées et employés de l'UQAM (SEUQAM), section locale 1294 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Le vote de grève a eu lieu le 3 juillet dernier.

QUI, QUOI : Grève des 1800 employés de soutien de l'UQAM



QUAND, OÙ : Rassemblement des membres vers 11 h à la place Pasteur

Centre des activités au 1430, rue Saint-Denis, devant le pavillon administratif du rectorat

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente quelque 9980 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

