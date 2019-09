Route de la soie de Xinhua : La marque automobile chinoise « Hongqi » redouble d'efforts pour améliorer le statut haut de gamme de la marque, en ciblant le marché à forte valeur ajoutée





BEIJING, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Hongqi, une marque automobile chinoise de renom qui s'est développée aux côtés de l'industrie automobile chinoise en plein essor, intensifie ses efforts pour créer une « nouvelle marque noble » visant une exploration plus approfondie du marché à forte valeur ajoutée.

Hongqi a récemment mis en place une série de mesures importantes pour améliorer encore la valeur de sa marque, notamment en rationalisant ses ressources mondiales de R et D, en établissant un système de normes de qualité de calibre mondial et en intégrant davantage de concepts internationaux dans la conception des produits.

La marque chinoise de berlines s'est engagée à déployer une équipe internationale de R et D composée de 5000 chercheurs et a également développé un système mondial de R et D très efficace pour optimiser encore sa compétitivité en R et D.

La marque chinoise de berlines de plus de 60 ans a pris ces mesures dans un contexte de concurrence de plus en plus vive dans l'industrie automobile mondiale qui donne lieu à une augmentation de la consommation et crée à son tour des occasions de se rajeunir comme un classique « fabriqué en Chine ».

Actuellement, Hongqi a « un siège social et quatre instituts de recherche » dans le monde entier. En Chine, Changchun est son siège mondial de R et D, avec sa succursale de recherche prospective technologique, son nouvel institut de recherche énergétique, sa succursale de recherche prospective de conception et sa succursale de R et D artificiels respectivement situées à Beijing, Shanghai, Munich et Silicon Valley aux États-Unis.

En termes de positionnement client, Hongqi cible les consommateurs haut de gamme émergents qui peuvent s'offrir des véhicules à des prix allant de 200 000 RMB à six millions RMB.

En dehors de cela, la fourniture de produits personnalisés pour les clients haut de gamme est également une orientation importante dans laquelle Hongqi se dirige. Par exemple, l'édition limitée sur mesure de Hongqi L5, une limousine de la marque, propose six styles de décoration intérieure et un site Web officiel en sept langues adapté à la personnalisation du modèle. Ce site a été lancé l'an dernier et offre des services connexes de personnalisation en ligne.

